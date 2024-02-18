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中興電 受惠電網計畫

中興電周線圖
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中興電（1513）因台電強韌電網計畫釋單而受惠，訂單能見度看到2027年，部分長單看到2030年。外資新春開紅盤，連兩個交易日大舉敲進，16日買入10,635張，自營商也買入1,270張，合計買超11,905張，終場大漲8.5元以129元收盤。

中興電1月合併營收19.43億元，月減3.62％、年增9.4％，創同期新高。續獲台電161KV及345KV超高壓氣體絕緣開關（GIS）設備訂單，以及統包工程，加計年初接獲離岸風電升壓站統包工程訂單約48億元，預計第二季簽約，初估在手訂單近400億元。

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