亞德客 重返傳產千金

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亞德客-KY（1590）尚未進入銷售旺季，1月接單、出貨及營收均開報喜。外資新春開紅盤連二個交易日賣出，16日賣132張，投信及自營商敲進，三大法人賣超45張，追價買盤不弱，終場大漲47元而以1,045元收盤，重返傳產千金股行列，技術線型突破所有短中期均線反壓。

亞德客2023年營收及獲利雙飆史上新高，1月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，均創同期新高且締造單月歷史次高。法人預估，亞德客第一季接單、出貨及營收有機會兩位數成長，2024年營收有望挑戰350億元，具有賺4個資本額實力。