冠軍 訂單已看到Q2

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冠軍周線圖
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冠軍（1806）在元月營收繳出三位數年增的助威下，16日以11.65元漲停強勢作收，股價持續向波段新高12.1元靠攏，雖然股價早早就漲停鎖死，但在買盤力追不墜下，終場仍爆出7,229張大量，與去年12月26日寫下12.1元的成交量8,606張相去不遠，後市挑戰近兩年高點12.1元的成功機率大增。

冠軍1月營收3.51億元，月增18％、年增124％，單月營收規模幾乎是去年前兩個月總和。在台訂單能見度至第二季，年內也將改建窯爐產線，擴產45％，市場看好在新建與工程市場熱絡下，年內需求持續升溫。

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