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上緯投控（3708）因1月營收年增35.31％，加上可回收葉片拚進歐洲，16日以110元收盤，漲幅9.45％，成交張數比前一交易日倍增至4,899張。其中，外資、自營商買超1,530、150張。股價連二紅，漲幅13.52％，多空量能強勢攀揚。

今年環保耐蝕產品開拓大陸外市場，就近服務歐洲及中東市場，預期非大陸營收占比將升45％，有助提升毛利率。除協助西門子歌美颯落實離岸風電國產化目標，透過可回收葉片樹脂戰略合作，與西門子歌美颯合作可回收風機葉片，目前正於丹麥試製，可望於歐洲各大風場使用。