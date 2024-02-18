富邦金 元月營收亮眼

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富邦金控（2881）2024年1月自結合併稅後純益140.70億元，較去年同期大幅成長約131％，每股稅後純益（EPS）為1.08元。子公司北富銀1月稅後純益創歷史單月新高紀錄，富邦證券則寫下歷年1月同期次高紀錄，同時，富邦產險逐漸擺脫防疫險陰影，後勢可期。

富邦金股價16日以65.9元作收，兩個營業日小漲0.4元，在整體金融股中表現相對強勢。三大法人近五個營業日合計買超11,474張，其中外資法人買超10,022張，連13買、投信法人買超174張。