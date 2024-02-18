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元大金 獲利雙引擎優

元大金周線圖
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元大金（2885）元月獲利亮眼，自結1月稅後純益28.3億元，年增幅高達203.65％，每股稅後純益（EPS）為0.22元，遠優於去年同期的0.07元，且包括金控、銀行、期貨的稅後純益，均創下近十年同期新高水準。

元大金16日股價收在27.15元，上漲0.15元或0.56％，整周漲0.56％，三大法人合計周賣超5,069張，以連二周賣超，其中，外資周賣超4,715張，自營商周買超217張，投信則周賣超572張。元大金旗下子公司元大證券、元大銀行稱職扮演獲利雙引擎，後續股價有望隨大盤向上反攻。

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