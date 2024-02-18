台汽電 年中業外添補

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台汽電（8926）因1月營收年增54.53％，搭配新業務貢獻，16日以43.35元收盤，漲幅8.1％，成交張數比前一交易日倍增至6,225張。其中，自營商買超104張。股價連2漲，漲幅9.19％，多空量能強勢攀揚，超越五日、十日、月線、季線之上。

以汽電共生起家，近年推動太陽光電、陸域風電及地熱布局。森霸二期將在年中投入運轉，可用發電容量自1GW倍增至約2GW，業外收益添補丸。烏山頭水面光電2期（容量13MW）開發權、彰化永興（容量30MW-32MW）漁電共生開發權預計2025年併網上線。