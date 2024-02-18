分紅保單退休利器 美式、英式大不同

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保險業「大魔王」國際會計準則IFRS17將導入實施，業界預期，分紅保單將成為未來保險市場重點商品。業者也推薦分紅保單可作為「退休利器」之用，不過分紅保單又分為「美式分紅」和「英式分紅」，保戶應了解規則後，評估需求再選擇。

磊山保經執行副董黃金木指出，「美式分紅」和「英式分紅」最明顯的不同，在於其分紅比率的規定，以及紅利領取方式。

黃金木表示，美式分紅方面，因為美國對分紅保單的分紅比率要求嚴格，例如保險公司向客戶宣告分紅比率50％，但是全年賺100億元，那保險公司不能只給客戶50億元，而是應把大部分賺到的錢都分給客戶。這會造成當保險公司投資獲利很多、客戶也分到比宣告比率多時，皆大歡喜，但當保險公司某一年投資稍微失利，只能分給客戶略低於宣告的比率少的紅利，客戶就會跳腳。

美式分紅視每一年投資獲利來分紅利的規則，會使保險公司相對謹慎、追求穩健，黃金木指出，因此美式分紅的保險公司在投資時，會盡量分配在債券上，波動較小，只要拿保證配息也可以；以長期來看，也許每年都可以穩定分紅，但整體獲利也很難衝高。

英式分紅則像有「水庫調節」，沒有規定要把投資獲利全部分出去，黃金木表示，因此做英式分紅的保險公司比較敢積極投資，放多一點比例在股票。這是因為英式分紅的規則下，當投資狀況很好的時候，保險公司可以「晴天備糧」、把多出的紅利放進「水庫」，反之就算進場時機不好、有幾年投資獲利不佳，保險公司也可以選擇向「水庫」來「調頭寸」、發放滿足分配比率的紅利給保戶，維持消費者信心。

黃金木說，在英式分紅的分紅邏輯下，長期下來，「水庫」的整體獲利就可能較美式分紅更優。

不過，「水庫」裡的多餘分紅，什麼時候才會分給保戶呢？黃金木說明，英式分紅的保險公司會設計「長青紅利」，亦即這張保單在多少年後，會除了年度紅利之外，另外分到「水庫裡的錢」，若提前解約，就沒辦法滿足領長青紅利的條件。換句話說，需要放長年期的英式分紅，很適合預先為退休金做準備的保戶，待退休時就能多領到長青紅利。