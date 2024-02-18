注意分紅領取 攸關財務規劃

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要選擇分紅保單作為儲備退休金工具之前，除了了解「英式分紅」和「美式分紅」的紅利分配規則之外，業者指出，還應該了解其分紅領取方式，以及如何選擇保險公司，這都可能會影響到未來的財務規劃。

磊山保經執行副董黃金木指出，英國認為保險應回歸保險本質，不應該以賺錢為目的，因此「英式分紅」的紅利領取方式只有一種，就是發放紅利只能購買增額保額，而保價金可以持續滾存，保額也會也會增加，保障能快速拉高。

至於「美式分紅」，則有四種不同地的領取方式，包括現金提領、購買增額保險、抵繳保費或累計生息，更適合想在短期，例如投保第二周年起，就收到現金紅利的人，也可以直接抵繳保費，減少後期的保費支出。如果想累計生息，則要注意各保險公司的利率不同。

台灣目前採取英式分紅的有保誠人壽等，美式分紅則例如富邦人壽，法國巴黎人壽則是兩者皆有。

黃金木也表示，挑選分紅保單，還要注意保險公司的「誠信」，這其中就包含投資績效和分紅比率的設計。最簡單的方式，就是看保險公司是否提供「中分紅」。保險公司對分紅保單訂定了低、中、高三種分紅水準，每年宣告當年度分紅政策時，也會宣告分紅水準；多數保險公司會盡量宣告「中分紅」，以提高保單吸引力、更維持保戶的信心，但是有些公司即使投資績效不錯，卻始終只宣告「低分紅」，消費者在挑選時，可以檢視過去該保險公司的分紅紀錄，加以參考。

但是，黃金木也直言，分紅保單、甚至利變型保單這類商品，都不不適合短期想動用資金的保護。

他說，這些保單通常放長期的報酬率較高，因此保戶要選擇之前，也要確定自己能夠長期擺著，不會沒過幾年就有資金需求、需要把保單提前解約；如果無法保證自己的資金需求，較建議選擇投資型保單。

黃金木指出，近期美國股債雙漲，股市、債券幾乎「有買有賺」，而投資型保單主要比重就在股票與債券，近期虧損機率很低。