連鎖火鍋餐廳 築間幸福鍋物 用心款待 提升顧客黏著度

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

企業檔案 築間幸福鍋物

築間幸福鍋物再次在「2023臺灣服務業大評鑑」連鎖火鍋餐廳業獲金牌肯定，築間餐飲集團董事長林楷傑表示，疫情是餐飲業近十年來遇到的最大衝擊與考驗，從禁止內用開始到全面解禁三年的時間，集團內每一位夥伴們落實執行公司每項政策。

在疫情期間除提供顧客完美用餐體驗，同時強化數位會員系統提升顧客黏著度，聽取更多的顧客用餐體驗反饋，不斷地調整餐點品質、研發新菜單及強化服務品質。此外，集團同時舉辦晉升等獎勵達1,200人次，以家人之心照料員工，凝聚公司向心力共同度過疫情嚴冬。

強化同仁續航力 創造顧客體驗

疫情趨解禁後餐飲市場明顯回溫，根據經濟部統計，2022年民眾逐漸接受與疫情共存，外出用餐意願增加，帶動全年營收達8,653億，超越疫情前2019年水準，年增18.9％，營業額及年增幅度雙創歷年新高。

因此，餐飲人才需求倍增，築間除持續對外招募，並將提升同仁專業職能視為重要目標，每月不定期的針對職等、工作崗位規劃教育訓練，並通過考核建立完備之教育訓練制度，為的就是不斷提升服務品質，創造顧客回味的用餐體驗。

林楷傑強調，唯有提供夥伴們安居樂業的生活，才能讓夥伴們出勤上班時無後顧之憂專注工作。因此，築間餐飲集團特別重視夥伴們的福利，集團二職等以上就職滿一年的夥伴們每一年生日，都可獲得一枚999純金生日金幣。築間2023年祭出一年四次調薪機會、主管半年一次的分潤制度，疫情解封後更舉辦海外員工旅遊。林楷傑說，唯有提供讓夥伴們感動的福利，員工才能安心款待每一位顧客。

築間餐飲集團堅持提供顧客安心的食材，除建置全台唯一的水產供應鏈，運用產銷合一提供新鮮高品質的海鮮食材之外，築間餐飲集團總經理周秀花更親自帶隊率採購單位主管及同仁一同前往產地、供應商實地參訪，了解種植過程、包裝、運送等流程。集團除要求廠商主動提出相關檢驗證明外，也會不定期將產品送驗。此外，2017年築間集團在總部成立「營運考核部」，部門夥伴每日至全台各門店進行相關SOP檢核，從食材存放標準、驗收標準、備餐過程、服務流程等，目的就是為了提供顧客更好的服務及安心的產品。

創立企業社會責任室 落實永續經營

築間餐飲集團秉持企業對社會、環境和員工關懷的責任，更特別成立「企業社會責任室」，除過去幾年長期支持過內運動賽事之外，2022年積極深入國內棒球運動基層，前往台東參與關懷盃三級棒球錦標賽，透過探訪實際了解國內基層棒球小朋友的需求給予適當協助之外，更邀請偏鄉小朋友到旗下的品牌餐廳用餐。為了落實惜食理念，集團配合社福公益團體響應「惜食捐助」活動，每月捐贈牛肉、豬肉及雞肉100公斤外，由總經理周秀花率領高階主管及同仁，一同擔任一日志工，體驗動手切洗食材、盛裝愛心便當及宅配到府服務，讓獨居長輩感受社會溫暖，善盡企業社會責任。