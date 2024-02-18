卡位龍年行情 鎖定AI中小型股

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活動訊息專欄

台股新春休市期間，美股AI概念股群起猛攻，催出台股15日金龍年開紅盤補漲行情，在護國神山台積電（2330）挑戰7字頭、刷新歷史新高價強力助威下，加權指數最高衝上18,725點，刷新歷史新高紀錄，終場勁揚548點，更是締造歷年開紅盤最大漲點，金龍年延續多頭氣焰、行情喜洋洋，投資人將目光轉向21日將公布的輝達（NVDIA）財報。

加權指數金龍年開紅盤首日一舉越過2022年所創下的歷史高點18,619點，台股N型多頭修正格局正式成形，就目前融資餘額相較2021年首次突破萬八水位差距高達500多億，而外資、投信買盤在新台幣強勢守穩31.5元之下，亦有望同步回流，籌碼面結構未見敗象，有助台股延續本波攻堅走勢，若後續美股未見激烈拉回修正，現階段台股並無失速反轉疑慮。

不過，法人提醒，目前台股相對位階已超越美股那斯達克及費半指數，但KD指標明顯跟不上指數飆升速度，出現技術性背離訊號，因此預期台股連續噴出大漲可能性相對不高，操作上不宜躁進追價，建議採逢回承接策略，後續觀盤可留意15日低點18,550點能否守穩、量能萎縮幅度應小於20％、新台幣匯率表現三大重點。

美國聯準會（Fed）FOMC會議釋出中性偏鷹立場，幻滅3月降息想像，且針對降息時點強調尚未考慮，美國1月CPI升幅超出預期，市場認為聯準會降息時間可能延宕至年中之後，6月前降息恐無望。然法人分析，儘管聯準會降息啟動時間往後推遲，但今年仍是妥妥的「降息年」，台股籌碼面因美國步入降息循環，有助外資資金匯入，金龍年指數仍有機會逐季走揚。

美股科技巨頭財報還有與台股關聯最深的「AI之母」輝達（NVIDIA）尚未出爐，21日將見真章，預期將為台股AI族群打上強心針。法人分析，台積電聯盟及AI概念股押寶買盤在財報公布前夕全面衝進股市，兩大主軸可望競爭金龍年霸主地位。

新的一年投資方向，法人圈一致看好AI族群表現，有鑑於聯準會降息時程推延，市場對資金行情的期待落空，轉看景氣行情，但就台積電法說會釋放的訊息，顯示產業熱點仍聚焦半導體及AI供應鏈。法人預估，台股有望續漲但幅度不大，漲勢可能集中在中小型AI族群，扮演護國群山。

台股、美股上市公司獲利動能，今年有機會維持雙位數年增力道，顯示產業基本面具備韌性，預估下半年將逐步降息，台股行情有望逐季震盪向上，投資人可鎖定前景明亮的產業與體質健全的公司，布局龍年行情。