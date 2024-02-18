台灣福斯新版App 龍重登場

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Volkswagen車主忠誠度持續攀升，超過85％的車主已經加入福斯人禮遇計畫，累積達到11萬會員數，為讓車主無距離享受完整服務，台灣福斯汽車深入了解車主需求，全力優化軟體設計，量身打造最新版My Volkswagen App，結合五大重要更新，首先聚焦用車服務內容，以車主用車體驗為本，更加著重愛車資訊、保養維修內容和福斯人禮遇計畫功能，以往車主社群交流部分則集中到官方Facebook及LINE帳號，繼續與車主還有Volkswagen車迷互動，凝聚感情和分享愛車日常。

而個人化提醒部分，為了貼近車主生活，加入預約保養狀態通知的推播功能，並且精進App使用介面，只要開啟My Volkswagen App首頁，愛車提醒及最新推播提醒就映入眼簾，車主可以迅速掌握愛車狀態，福斯人禮遇專區也加入會員等級進度條，一目了然升等條件，直覺的設計讓操作流暢，簡易好上手。

新版同時整合車主擁車歷程，透過My Volkswagen App即可連結包括購買新車、售後和中古車等各式Volkswagen服務，而增設的愛車鑑價內容也方便車主於App預約鑑價，最後更串連LINE官方帳號，樂享多元管道車主服務及全方位便利又實用的科技體驗。

Volkswagen特開「期間限定緊急保修服務」，給予緊急維修保養服務，還有24小時道路救援、緊急救援、代步車與車輛接送服務。如遇上突發事故，可以撥打24小時免付費服務專線0800-828-818。