國賓經典手工炸元宵 開賣

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開工大吉龍年行大運，從小年夜起歡慶的氛圍延續至元宵節，品嘗完熱呼呼、圓滾滾的「元宵」，象徵新的一年將幸福圓滿。台北國賓中餐廳精心製作「手工炸元宵」，為新春增添濃厚的儀式感，包含紅豆、芝麻、花生三款精選口味。即日起開放預訂，2月17日至24日期間，歡迎親臨餐廳取餐，亦可現場品味。讓這滿溢年味的炸元宵成為歡慶春節的圓滿時刻。

國賓中餐廳「手工炸元宵」，金黃色外皮膨鬆誘人，口感飽滿富有嚼勁。「紅豆元宵」選用屏東萬丹紅豆，遵循古法熬製成口感綿密鬆軟的蜜紅豆餡，甜香四溢。「芝麻元宵」嚴選雲林北港黑芝麻，精心研磨成粉，製成絲滑內餡，散發濃郁香氣。「花生元宵」精選雲林花生，經脫皮後研磨，製成略帶顆粒感的餡料，香醇濃郁。三款元宵各有獨特風味，最後沾上香醇花生粉，一口咬下，是充滿記憶的美好滋味。

曾創下單周銷售5千顆以上紀錄的國賓「手工炸元宵」，每份12顆，售價1,800元（紅豆、芝麻、花生各4顆），炸元宵單顆售價180元。生元宵每份12顆（紅豆、芝麻、花生各4顆），售價1,680元，生元宵單顆售價140元。

預購專線：（02）2100-2100轉2383或2385國賓中餐廳預訂，即日起開放預訂，限量銷售，售完為止。