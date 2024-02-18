區域內高中職共同合作 教育部「協作共好計畫」協助學生自主學習

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為提升學生學習成效，教育部國教署補助辦理「高級中等學校適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫」，112學年度以全國45個適性學習社區為範圍，補助242所高級中等學校，協助學生適性多元學習。

這242所接受補助的高級中等學校，以多元方式舉辦自主學習成果展，包含：短片製作、語言學習及歷史探究等，展現學生豐富的自學成果，創造屬於自己的人生計畫書。

「嘉義區」112學年度第1學期社區成果發表會，由嘉義女中邀集嘉義高工、嘉義高商、華南高商、嘉義家職、輔仁中學、宏仁女中、立仁高中、東吳工家、竹崎高中、永慶高中、東石高中、萬能工商等12校共同分享自主學習執行成果。

舉例來說，東石高中陳同學分享韓文自主學習過程，並製作韓文自我介紹短影片；永慶高中林同學分享凝膠美甲的自主學習成果，從學習材料比價、服裝搭配、美感呈現到潮流捕捉，雖然練習過程因作品不如預期而感到沮喪，但獲得他人讚賞讓她更有動力持續前進。

嘉義女中嚴同學則是分享歷史科探究與實作，透過實地走訪嘉義故宮南院，並參加故宮策展講座及透過小組合作查閱文獻，持續強化及精進自學能力，完成相關簡報及手冊成果發表。

教育部國教署表示，將持續推動高級中等學校協作共好計畫及辦理成果發表會，讓各校相互交流自主學習的執行經驗及成果，持續落實自主學習，並提供學生探索與發展的機會，展現學生適性多元的學習成果。