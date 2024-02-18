大陸2024春節檔總票房逾350億元 刷新影史3紀錄

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大陸2024年農曆春節假期昨落幕，長達8天的春節檔期總票房粗報80.2億元（人民幣，下同，約合新台幣353億元），刷新大陸影史春節檔票房、場次、人次紀錄。專家分析，今年春節檔平均票價低於50元，讓民眾去電影院看電影成為春節檔高性價比的娛樂消費選擇。

據燈塔專業版數據，截至17日晚上9點，2024年春節檔（10日至17日）檔期總票房粗報80.2億元，刷新大陸影史春節檔票房、場次、人次紀錄。電影《熱辣滾燙》、《飛馳人生2》、《熊出沒·逆轉時空》位列檔期票房前3位。

澎湃新聞報導，2024年是史上最長春節檔，主要票房產出日較往年增加2天，往年春節雖是放假7天，但影片一般定檔於大年初一，若按年6天計算，龍年春節檔票房在大年初六還未破70億，未能超越2021年春節檔的78.34億元。

燈塔專業版數據分析師陳晉表示，今年春節檔平均票價低於50元，相較去年春節檔52.3元有明顯下調，指在預售期今年購票平台的補貼力度比較大，這也讓去電影院看電影成為春節檔高性價比的娛樂消費選擇。而今年春節檔三四線城市票房份額突破53.8％，顯著高於去年的50.1％。

綜合來看，《熱辣滾燙》、《飛馳人生2》、《第二十條》、《熊出沒·逆轉時空》4部電影位列檔期票房前4位，單片檔期票房均超過12億，合計占檔期大盤票房超97％。激烈競爭下，有4部電影宣布調檔，包括電影《八戒之天蓬下界》、《紅毯先生》、《我們一起搖太陽》及動畫電影《黃貔：天降財神貓》。

其中，《熱辣滾燙》打破了由《滿江紅》保持的春節檔劇情片檔期票房紀錄。該片是大陸演員賈玲繼《你好，李煥英》之後，時隔3年再度以導演身份回歸春節檔的作品，賈玲稱其為影片角色減重了100斤，有網友計算，若該片最終票房是40億，賈玲減掉的每一斤肉價值4000萬元。

《飛馳人生2》累計票房也已突破24億，大幅超過前作《飛馳人生》的票房成績，創造了導演韓寒的電影票房新高。《飛馳人生》於2019年春節檔期間上映，累計票房17.28億元，居2019年春節檔票房榜第三位。