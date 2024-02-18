終結40年閒置 南崁五福國小啟動重劃開發

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桃園市蘆竹區上南崁地區近年新大樓林立、人口激增，但周遭4國小都已飽和，學生無法就近入學，五福國小預定地卻因配地爭議推動牛步，經市府認列重大公共設施，讓土地所有權人捐地換容積獎勵，終於今年取得1.424公頃土地產權，重劃負擔比低於45％，2月召開重劃座談會，順利終結40年閒置。

南崁五福國小預定地原為文高用地，自縣府時代規畫至今已逾40年，因南崁地區已有南崁高中，少子化下已無設置高中需求，但因新大樓林立、外來人口激增，鄰近南崁、錦興、光明、南美等4國小皆已飽和，甚至實施總量管制，家長被迫送到其他地區國小就學，地方多年來大聲疾呼亟需增設1所國小。

市府為取得新設國小所需土地並保障土地所有權人權益，辦理都市計畫變更，將3.45公頃文高用地變更為2公頃文小用地及1.45公頃住宅區，並以公辦市地重劃方式開發，於2019年經內政部都委會審議確定。

都市發展局表示，市府雖於2019年3月辦理土地所有權人座談會，但因多數地主反應重劃負擔比率過高，不同意辦理重劃，導致作業延宕。為有效降低重劃負擔，市府決議採取專案容積移轉方式辦理，自2021年6月公告該用地為桃園市重大公共設施建設，盼民眾捐贈土地、申請增加容積，以加速土地取得，降低市府財政負擔。

近3年在都發局和地政局努力下，市府目前已取得1.424公頃土地產權，使重劃負擔比率低於45％，並積極展開市地重劃作業，未來土地所有權人平均可配回55％土地，市府也於2月2日召開座談會，啟動重劃作業。

教育局也將同步進行校園規畫，預計規畫48個班，以紓解當地龐大的就學需求，未來重劃完成並設校後將大幅改善南崁地區國小就學品質及周邊公共設施服務水準。