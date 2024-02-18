大學讀7年 「教育界花木蘭」胡中中教官要陪伴學生實現夢想

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高雄中學教官胡中中，擔任高中教官22年，她創立「全民國防教育學思達共備社群」臉書社團，深耕全民國防教育教學及學生生活輔導，最近被教育部選為教育家人物典範。她以「教育界的花木蘭」為自我期許，陪伴學生實現夢想。

胡中中曾是校園逃兵，被退學2次，唸過4個科系，東海大學第7年在老師的鼓勵下順利畢業。她說：「在我人生最低谷時，老師伸手拉住我，給予愛與接納，在我心底刻下一個老師的圖像，陪伴我這麼長的歲月，因此我讓學生與我相處時，看到他們自己的意義及價值。」

胡中中任教時，以學生為中心設計適當的學習內容、活動及評量，結合不同教學方法例如：學思達教學法、混成教學法、口語表達訓練及專案實踐學習，因材施教，使用多樣數位學習工具，讓學生多元學習，提高學習興趣及參與度。

她為全台首位引進「學思達教學法」至全民國防教育課堂的教官，將傳統講述式的軍事知識，轉化為以自學、思考、分組討論及上臺表達等多樣貌教學模式，為學生帶來新穎又有趣的學習體驗。

她更創立「全民國防教育學思達共備社群」臉書社團，將學思達教學法推廣至全國，有近千名教官及國防老師加入交流，她自發指導學生完成學習歷程檔案、探索自我並增加自信，也辦理高三升學輔導培訓，從備審資料到口試模擬訓練，陪伴許多學生錄取理想志願。

胡中中的創新教學啟發許多教師，課堂隨時開放觀摩，校內外各學科老師、丹麥及馬來西亞高中老師都曾入班觀課，她無私分享創新教學經驗與成果，展現教育工作者的社會責任與使命。

「教官對我而言，是夢幻職業、是保家衛國的軍官，也是作育英才的老師。」胡中中以「教育界的花木蘭」為自我期許，她說：如果人生可以重來，還是會選擇從軍，穿上這身帥氣軍裝，用生命影響生命，繼續在教育的道路上努力前行。