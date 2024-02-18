國泰投信看龍年投資：聯準會降息可期 股債延續雙多趨勢

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國泰投信將在20日舉行春酒同時發表對今年全球投資展望，預期將維持今年股債雙多的看法。

國泰投信分析，在聯準會去年12月利率決議維持基準利率在5.25％~5.50％不變，符合市場預期，且利率點陣圖下修2024年底及2025年底聯邦基金利率預期中值，隱含2024年將降息3碼、2025年再降息4碼，加上各債券指數收益率皆在近5年平均值之上，債市評價面具吸引力，相對看好信用風險相對較低的投資等級債市，若進入降息循環，投資等級債市亦有資本利得可以期待。

股市方面，歐美目前職缺率仍遠高於疫情前水準，因此就業市場將持續保持韌性，景氣及軟著陸機率可望優於市場預期，預期今年第一季股市表現正向，對於已開發的歐美市場與新興市場相對樂觀以待。

其中美國受惠通膨降溫趨勢，聯準會有望實現經濟軟著陸的主要目標，2024年聯準會降息只是時間早晚、累計多少碼數而已，歷史經驗指向，美國經濟持續穩健擴張的環境下，加上貨幣政策轉趨寬鬆，有利美股延續多頭走勢，未來持續關注通膨數據、PMI及企業獲利狀況；2022年以來新興國家央行的緊縮發揮功效，通膨壓力持續自高檔降溫，提供未來貨幣政策轉趨寬鬆(降息)的運用空間，基本面方面，IMF預估2023年、2024年新興市場GDP年增率將分別達4.0％及4.0％，通膨降溫趨勢、經濟穩健成長，有利新興股市表現。

大陸方面則因房地產市場疲弱拖累影響民間消費信心，儘管官方先後提出穩房市相關政策，但效果有限。中央經濟工作會議強調2024年經濟應穩中求進、以進促穩，預計政府支出將較積極以支持整體經濟動能。台灣在主計處上修台灣2024年經濟成長率至3.35％，加上全球製造業將進入庫存回補週期，有利台灣電子業回溫，2024年台股具基本面支撐，預期AI相關與半導體族群為台股多頭領頭羊，指數有望逐季震盪向上。