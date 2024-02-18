盤勢拚再創高 聚焦台積電行情及新一波法說會

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封關期間國際股市及台積電ADR勁揚，帶動台股新春紅盤強漲行情，指數突破18,619點前高創18,725點歷史新高，雖然16日震盪拉回收18,607.25點，但周兩個營業日累計大漲511.18點。本周盤勢拚再創高，市場聚焦台積電行情及新一波法說會兩大因素。

16日法人買超67.73億元，其中外資買超37.34億元，自營商買超53.31億元，投信則是賣超22.92億元。上周兩個營業日法人合計買超金額683.7億元，外資周買超金額599.91億元，自營商周買超117.39億元，投信周賣超33.6億元。16日外資的台指期未平倉空單部位6,703口，較年前封關2月5日（未平倉空單部位5,494口）累計增持空單1,209口。

台積電扮漲升行情的領頭羊，新春開紅盤日台積電強漲開盤709元突破688元前高，收盤價697元勁揚7.89％，16日震盪拉回收683元，周兩個營業日股價上揚37元及周漲幅5.73％；外資在新春紅盤日大買超4.24萬張，16日調節賣超7,088張，周買超量為3.53萬張，2月來外資累計買超台積電達6.55萬張，台積電2月來股價累計上漲8.76％。本周台積電股價能否站穩700元關卡上甚至再超越709元，攸關台股指數能否重新站上18,700點及挑戰18,725點新高。

隨盤勢創高及上市櫃公司元月營收公布後，市場關注基本面，本周新一波法說會，包含參與機構法人邀約投資論壇及自辦法說會，有貿聯-KY、亞德客-KY、台積電、精測、智原、群聯、精材、英業達、台灣大、富邦媒、采鈺、天鈺、致伸、南茂、義隆、力智、美律、明基材等，相關法說會題材公司最新營運展望以及產業景氣看法，牽動近期法人操作動向及股價續漲力道。