台積電熊本廠24日開幕 創辦人張忠謀將出席

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晶圓代工龍頭台積電（2330）海外布局首戰告捷，日本九州熊本廠將於24日（周六）舉行開幕典禮，眾多政商大佬將出席，見證台日雙方歷史一刻。台積電創辦人張忠謀將親臨現場，見證台積37年來成長茁壯，為跨出海外的重要一步。另外，日本除首相岸田文雄之外，據供應鏈業者透露，JASM股東索尼半導體、電裝株式會社，以及豐田汽車都將派代表出席，共迎日本半導體重返榮耀。

台積電海外大擴張首站選定文化背景相似之日本，取得重大的成功，JASM於熊本縣菊陽町的辦公大樓去年8月初竣工，已經有高達400名台籍工程師及眷屬在地深耕，未來JASM晶圓廠預計將在當地創造1,700個工作機會。

JASM係由台積電與Sony索尼半導體、電裝株式會社（DENSO）在2022年合資成立之日本先進半導體製造公司；本月初再重磅引入豐田汽車入股投資，顯見日本企業逐步看見台積電價值，未來有望再加入其他日本知名企業。

日本晶片補貼政策不手軟，力圖重振昔日半導體風采，台積電作為國際晶圓代工龍頭，帶頭加碼投資起關鍵領導作用，熊本再建第二座晶圓廠，據悉補貼金額由三分之一起跳，另外，第三、四廠也已在考慮之中。不過台積電也強調，全球製造版圖擴張策略將基於客戶需求、商機、營運效率、政府支持程度以及經濟成本考量。

業界指出，JASM股東同時將會是台積電客戶，包含Sony、豐田汽車在內，都將尋求先進製程技術支持。其中，豐田汽車作為全球最大傳統車廠，直接注資台積電，更代表著車用半導體將為未來另一大成長契機。

日本半導體產業，輝煌過、衰落過，不過在半導體上游仍有極佳的基礎及實力，例如，在電子被動元件領域，村田和TDK兩家佔據全球近80％份額。在半導體的19種主要材料中，日本有14種市佔率超過50％，最新一代EUV光刻膠領域，日本的3家企業申請了行業80%以上的專利，相信攜手台積電後，日本將重返半導體榮景。