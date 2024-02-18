全台房價誰最會漲？這縣市5年中古屋漲36.3％居冠

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近年來全台房價高漲明顯，6都中除雙北因高房價致使漲幅相對和緩外，其餘4都和新竹縣市的中古屋，近5年來都有2成左右的漲幅。 台灣本島其餘縣市的中古屋價格是否也有相對應的漲幅？永慶房產集團統計近5年，扣除六都和新竹縣市，其餘11縣市的中古屋總價中位數變化，意外的是，屏東縣飆漲36.3%最高。

近5年屏東縣中古屋總價中位數漲幅走勢猛烈。2019年屏東縣中古屋總價中位數僅380萬元，為台灣本島中古屋價格最低的縣市。

然而，在2019年後房價年年上漲，至2022年達500萬元，超越嘉義縣同年的497萬元；2023年再度攀升至518萬元，超車基隆市同年的500萬元。

鄰近高雄鳳山 屏東市有磁吸效應

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，屏東主要房市交易範圍位於屏東市，交易量占全縣的41.7%。

近年來，屏東市受益於高鐵延伸屏東拍板、屏東科學園的動土興建，重大公共建設帶動屏東市房價的上漲。

加上，屏東市距離高雄鳳山僅30分鐘車程，低廉的房價也吸引部分高雄居民往屏東市購屋置產，使得近5年來屏東房價持續水漲船高。

鄰近竹科 苗栗中古屋上漲

苗栗縣中古屋房價近5年來總價中位數也有29.9%、將近3成的漲幅。2023年苗栗縣中古屋總價中位數以730萬元，與彰化並列六都和新竹縣市之外，中古屋總價中位數最高的縣市。

陳金萍指出，苗栗縣距離就業人口眾多、高科技產業聚集的新竹科學園區大約20至30分鐘車程，新竹縣市房價高漲，使得部分就業人口往房價相對親民的苗栗移動進行置產。

加上，近年來苗栗得益於五楊高架南延建設，以及竹科竹南園區的擴廠，增加苗栗縣住宅的利多。未來隨著苗栗縣的產業和交通建設逐步到位，房價還有可能會向上攀升。

好市多、IKEA進駐 嘉義市中古屋上漲

嘉義市中古屋總價中位數也近5年高漲26.9%。陳金萍表示，嘉義市近年來產業和商業發展相對穩定，許多大型商場看好嘉義商業潛力，包括好市多、IKEA、華泰名品城等商場紛紛搶進嘉義縣市。

此外，嘉義高鐵特區積極招商，吸引眾多大型品牌進駐，未來嘉義高鐵特區發展到位，有望帶動嘉義市的房價。

在產業面上，2022年嘉義科學園區籌備辦公室正式揭牌、2023年正式動土，預計創造5,700個就業機會，並帶來每年380億元的產值，龐大產業利多吸引許多民眾進場嘉義縣市置產卡位。

嘉義縣、雲林縣中古屋 不漲反跌

另，嘉義縣、雲林縣中古屋總價中位數在2021年漲至高點，2022年後反轉下跌，出現房價回檔的情況。

陳金萍分析，2021年因全球量化寬鬆政策、經濟前景看好等因素，導致全台房價齊漲。2022年受到升息進程啟動、經濟前景下修等衝擊，部分投資買盤退場、自住和長期置產民眾的購屋負擔能力縮限。

在區域需求量未增加、甚至減少的情況下，使得嘉義縣和雲林縣的中古屋價格出現下修回檔。

文／彭蕙珍