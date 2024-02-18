竹市擴大凍卵補助對象 新增這族群

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新竹市「祝妳好孕凍卵補助計畫」再升級！2024年起申請資格除原設籍竹市的25至40歲女性朋友外，增加納入竹市市民的新住民配偶，其配偶年齡符合25至40歲，即可申請AMH抽血檢測、凍卵療程及凍卵管理費補助，補助費用最高可達3萬1000元以上。

市長高虹安表示，「祝妳好孕凍卵補助計畫」在去年母親節前夕施行以來，至今總申請人數達889人，而數位平台瀏覽人數也逾2萬人。另外，針對參與此次計畫的民眾作滿意度調查，高達9成民眾表示支持與滿意。

而「祝妳好孕凍卵補助計畫」的推動，展現市府對於所有女性權益和家庭幸福的重視，也讓其他縣市隨之跟進，期許每位女性都能在充滿希望和關愛中，願婚、敢生、樂養。

衛生局長陳厚全表示，今年度升級計畫，除擴大補助對象至竹市市民的新住民配偶之外，針對申請AMH檢測免去提供戶籍謄本證明文件，讓民眾申請服務更便利，也讓更多女性朋友能夠受惠，享受先進的科技所帶來的幫助。

希望這項補助能夠引領更多企業和科技廠商將凍卵療程列入女性員工福利補助項目，也期待進一步推動企業的ESG永續發展，實現企業、員工、政府3方共同成長，在新的年度裡為女性朋友帶來溫馨的賀禮。

陳厚全說，去年完成補助的2位女性朋友，1位是日商公司翻譯員吳小姐，另1位是教育工作者張小姐，2人都在33歲時選擇了凍卵補助計畫。

吳小姐因擔心生育狀況及卵巢健康，積極支持計畫，認為提前檢測AMH指數能預防卵巢早衰風險；而張小姐則在檢測AMH後發現指數偏低，雖然目前未有結婚計畫，但希望為未來增添保障，因此選擇了凍卵，並順利完成療程。兩位接受補助的女性朋友對於專業的服務流程均感到滿意，也對市府所推動的政策給予肯定。

衛生局說明，今年度凍卵補助已經開始，歡迎民眾上新竹市數位市民整合服務平台申請，或撥打諮詢專線03-5355191轉333。