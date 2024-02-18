無人機秀又喊卡 南投燈會「馬來膜」無人機秀1原因停飛

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2024南投燈會「融耀，宜居城市」3日於南投會展中心登場，其中，無人機水舞煙火秀大受民眾期待。不過，原訂17、18日晚間登場的「馬來貘LAIMO」主題無人機群飛秀，因交通部民航局突檢取消，令不少民眾失望；南投縣府將釐清是否合法與相關責任，並歡迎民眾前往參觀11個特色燈區與其他活動。

2024南投燈會「融耀，宜居城市」3日於南投會展中心登場，規畫5大主題，包含11個特色燈區、水舞無人機煙火秀、花海沙雕、品牌商展、新春特別演出等豐富內容，參觀人次累計約230萬人；燈會除攜手超人氣插畫「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」打造主題燈區吸睛，水舞無人機煙火秀也讓民眾期待不已，吸引大批遊客前往。

不過，南投縣府17日晚間突公布，大受好評的「馬來貘LAIMO」主題無人機群飛秀17日與18日因民航局臨時突擊檢查，造成無人機無法飛行，其餘表演包括水舞及元宵節晚間的煙火秀將照常進行，縣府後續將釐清是否合法與相關責任，並爭取後續展演。另，南投燈會現場仍有11個特色燈區、花海沙雕、品牌商展、新春特別演出等豐富內容，歡迎民眾前往參觀。

「馬來貘LAIMO」主題無人機群飛秀3、4日才因設備故障無法演出，改期並加碼場次，訂於17日晚間9點，18日晚間7點15分與9點15分，24日晚間7點與9點10分，以及25日晚間9點15分登場，不料17、18日又因民航局臨時突擊檢查而取消，不少民眾失望撲空。

南投縣觀光處18日再次表示，今日將再與民航局及縣府交通所溝通，後續處理結果會另行公告。