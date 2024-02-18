陸國家安全部斥：只許美搞情報，不許中反間諜？

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據大陸國家安全部微信公眾號2月18日消息，當前，中美關係正處在企穩向好關鍵階段，兩國外交、經濟、軍事等領域溝通漸次展開，雙方禁毒合作、人工智慧議題溝通也在緊鑼密鼓推進。而就在中美雙方積極落實「舊金山願景」之際，美國中情局局長伯恩斯近期在《外交事務》上以「間諜與治國之道」為題撰文稱，中情局已投入更多資源用於對華情報收集、分析和行動，過去兩年對華工作預算增加一倍多，正在招聘培訓更多會講中文的僱員，要將對抗中國拓展到中情局的每個角落。

文章稱，實際上，這已不是這位全球最大間諜組織負責人首次大放厥詞、「不打自招」。近年來，美國一面「發動情報戰」、不遺餘力加強對華間諜竊密，一面又「惡人先告狀」，大肆抹黑中國的正當防衛之舉、企圖塑造《反間諜法》「惡法」形象。這是典型的「只許州官放火，不許百姓點燈」，背後充斥著美式霸權思維、霸道做派、霸凌行徑。

先「劍指中國」，全力加強對華情報竊密

文章稱，早在2021年2月中情局局長提名確認聽證會上，伯恩斯就宣稱「與中國競爭將是今後幾十年裡我們國家安全的關鍵」。走馬上任後，其立即將「中國」作為工作重點，把更多資源用於強化對華情報工作。2021年10月，中情局成立唯一一個以國家命名的「中國任務中心」，把「對付蘇聯的方法用在目前對中國的工作」，極具「冷戰」色彩。2023年7月阿斯彭安全論壇期間，伯恩斯更是公開「炫耀」，中情局在華情報網重建已經取得進展。

文章稱，一段時期以來，面對磨刀霍霍、劍指中國的境外間諜情報機關，中國國家安全部門嚴陣以待，既敢於亮劍、依法打擊，接連破獲公佈美「功勳間諜」梁成運等多起間諜竊密案件；又持續推進反間諜工作法治化建設，全面修訂完善《反間諜法》，特別是增設「安全防範」一章，更好地在法治軌道上開展反間防諜工作、營造良好發展環境。

後「倒打一耙」，極力抹黑中國修法反間

文章稱，2019年4月，中情局前局長蓬佩奧在演講時稱，「我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊，我們還有一套課程專門來教這些」，直白承認了中情局的一貫卑劣手法。近年來，美國中情局在加大對華情報工作的同時，還「惡人先告狀」，或直接下場攻擊抹黑，或背後餵料栽贓陷害，或利用境外媒體「帶節奏」「造輿論」，苦心炮製中國修訂《反間諜法》「泛化國家安全」「惡化營商環境」「任意羈押外國人」「強制收集企業數據」等虛假敘事和荒謬論調。而實際上，中國為什麼要修訂《反間諜法》，為什麼要加強反間諜安全防範工作，或許伯恩斯局長的這篇文章就是告訴大家的「答案」。

文章稱，謊言重復一千遍也終究是謊言。為以正視聽、增信釋疑，中國立法機關、執法部門公開發表多篇官方解讀文章，介紹《反間諜法》修訂背景、主要內容和實踐要求，取得良好成效。中國人大網公佈了《反間諜法》官方英文版，以利外界理解把握。中國國家安全部微信公眾號先後刊發20多篇《反間諜法》相關文稿和案例，集中回應外部關切，堅決駁斥無理抹黑。新法一施行，中國商務部立即召集美、日、韓等主要貿易夥伴的企業代表，會同有關部門宣傳解讀新修訂的《反間諜法》，讓外企更加準確瞭解中國的法律政策，更加堅定在華投資興業的信心和安全感。

終「不攻自破」，中國一貫立場和法律本身是最好的回答

文章稱，近年來，在構建人類命運共同體理念的引領下，中國提出了全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，彰顯了促進共同發展、維護和平穩定、推動文明進步的中國立場和中國智慧。2023年修訂的《反間諜法》，既合理參考了世界各國的主要立法實例，也充分體現了中國倡導的安全理念；既堅決依法打擊間諜活動，又審慎界定國家安全邊界。

——「合法行為還是間諜行為」邊界清晰。不針對正常商業活動、科研合作、學術交流等，不搞美國「泛化國家安全」、濫用「單邊制裁」那一套。

——「合理管轄還是長臂管轄」對錯分明。堅決反對將任何關聯因素都作為濫施管轄的理由，不搞美國「最低聯繫原則」、踐踏他國司法主權那一套。

——「違法行為還是犯罪行為」合理區分。根據間諜行為種類和危害程度，分別設置行政法律責任和刑事法律責任，不搞美國《經濟間諜法》「一律刑事打擊」那一套。

——「保護數據還是竊取數據」一目瞭然。嚴格限定執法機關調取數據情形、範圍和保護要求，不搞美國借《愛國者法》《雲法案》等國內法竊取他國數據、危害他國數據主權那一套。

——「保障人權還是侵犯人權」對比鮮明。堅持嚴格規範公正文明執法，反對「看人下菜碟」式的選擇性執法，不搞美國「小黑屋」無端滋擾盤查、破壞民間正常交往那一套。

文章稱，各國都有合理的國家安全關切，但是一國的安全不能建立在他國的不安全之上。既然美國中情局三番五次宣稱要重建在華情報網、加大對華情報竊密，那中方只能堅決拿起法律武器嚴密防範、嚴厲打擊。也只有這樣，才能真正為那些愛好和平發展、願意在華投資興業的企業和人員提供健康穩定、安全放心的工作生活環境。