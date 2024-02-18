中國人行主管媒體：貸款利率仍有下行空間

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由中國人民銀行（大陸人行）主管的《金融時報》報導，今日，人行發佈2月份MLF操作信息。結合人行前期對外表態釋放的信號，市場人士綜合分析認為，MLF連續超額續作，銀行體系流動性合理充裕，過兩天貸款市場報價利率（LPR）還可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。

LPR可能下行

中國人民銀行已通過多種方式降低銀行資金成本。2023年12月，各主要銀行再次下調中長期存款利率。1月25日，人民銀行下調了再貸款、再貼現利率0.25個百分點，2月5日，降准0.5個百分點，釋放約1兆元（人民幣，下同）中長期低成本資金，這些政策措施有效降低了銀行中長期負債成本。考慮到存款利率調整只影響新發生存款，隨著政策效果持續體現，LPR報價行資金成本降低，可能相應下調自身報價，並推動LPR下行。

5年期以上LPR下降的可能性更大

中國大陸在近幾年的利率下行期，中長期利率下降更多，國債收益率曲線、存款期限利率等利率曲線均已趨於平坦。而自2019年改革以來，5年期以上LPR比1年期LPR的降幅小15個基點。LPR是按照市場化報價形成的，LPR期限利差或將體現市場變化有所收窄，近期5年期以上LPR下降的可能性更大。考慮到5年期以上LPR是中長期企業貸款和個人住房貸款定價的主要參考基準，這將有利於穩定信心，促進投資和消費，也有助於支持房地產市場平穩健康發展。

MLF連續超額續作 銀行體系流動性合理充裕

MLF已成為人行向銀行體系提供流動性的重要手段，一年多來均為月度超額續作，有效向金融機構提供流動性支持。2023年第四季以來，人行通過MLF淨投放資金超2兆元，充分滿足了金融機構流動性需求。MLF利率通過公開招標形成，本月MLF利率保持不變，同業存單利率等市場利率也較為平穩，表明MLF利率穩定基本符合市場預期。也要看到，歷史上有過MLF利率不變但LPR下降的先例，LPR報價行會根據資金成本、市場供求和風險溢價等因素下調報價。

貨幣政策堅持以我為主 實際利率水平仍有望下行

從國際情況看，主要發達經濟體人行降息時間和節奏雖有不確定性，但年內開始降息是大概率事件。中國利率政策堅持以我為主，將繼續引導社會綜合融資成本穩中有降，進一步激發實體經濟有效需求，鞏固和增強經濟回升向好態勢。