情侶婚前合買房屋「3件必做的事」！出資比例、誰當借款人…一文讀懂不吃虧

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不少情侶在婚前會以買房做為愛對方的一輩子承諾，根據內政部資料，2023年結婚對數為12萬5,192對，折合年粗結婚率為千分之6.54，較2022年的12萬4,997對增加195對，是2020年以來的新高。 然而，2023年離婚對數為5萬3,085對，高於2022年離婚數4萬7,888對。專家提醒，情海生波已成常態，有情人們共同買房得要先規劃清楚。

住商不動產客戶服務部首席協理吳光華提醒，情人合購房屋，分手翻臉對簿公堂的情況經常發生。因此，兩人購屋時要特別留意幾件事：

1. 所有權登記部分，為能保障雙方權益，登記在兩人共同名下，要先闡明兩人之間的出資比例。

2. 要求代書在建物及土地所有人登記時載明分別持分比例，而且切記建物及土地謄本是分別依照兩人的持分比例來各自持有，避免日後為了房子產生糾紛。

3. 一間房子有兩個人或兩人以上共同持分，出售時一定要由全部的共同持有人同意，或依土地法第34條之1規定才得以出售。

婚後購屋為婚後財產 分產影響小

若是在婚後購入，吳光華表示，原則上屬夫妻法定財產制下的婚後財產，要登記在個人名下或聯名登記，對於日後離異分產影響較小。

有些夫妻會採取聯名登記，要留意貸款與自用優惠會受到影響；有些會借名登記，要小心登記人私下將房產賣給第三方，出資方務必保留房屋繳款、稅金等相關付款紀錄以茲證明。

權利義務要清楚 留意銀行房貸要求

吳光華坦言，很少情侶在戀愛期間會特別簽契約、公證雙方出資比例，以致於仍常產生爭議，舉證各自負擔的款項與金流。

若是可以，建議婚後購屋，相對權利義務關係較清楚。此外，多數銀行都不接受房貸「共同貸款制」，建議做法是由經濟條件較好的一方當「借款人」，另一方則當成「連帶保證人」，一方面可共同承擔責任，另一方面也可以更有機會以較好的條件借到貸款。

合購房屋常見問題

出資比例：買賣合約上註明兩人出資比例

持份比例：告知代書確切出資比例，依照出資比例來取得各自建物及土地權利

借款人選擇：由經濟條件好的一方當借款人，另一方當連帶保證人

欠繳貸款：連帶保證人與銀行及債務人協商承購債務人持份

出售與否無共識：多加溝通，事前簽定權利及義務合約

資料來源：住商機構企劃研究室整理

文／彭蕙珍