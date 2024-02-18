春節拚經濟 長三角城市攬人、趕工、搶訂單不打烊

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據澎湃新聞報導，2月10日是正月初一，上午10點，滿載工業品、電子產品和衣帽服飾的新春首列「義新歐」中歐班列從浙江義烏鐵路口岸出發，駛往西班牙馬德里。在江蘇昆山的華天科技電子有限公司，春節期間有1200多名員工堅守崗位，生產線滿產運行，預計一季度企業產值增長60％。中國第一根H型鋼誕生地——位於安徽馬鞍山的寶武馬鋼長材事業部大H型鋼生產線春節期間也是一片繁忙，確保按時交付出口泰國的一批產品。

據新華社報導，去年底的中央經濟工作會議指出，要抓住一切有利時機，利用一切有利條件，看准了就抓緊乾，能多乾就多乾一些，努力以自身工作的確定性應對形勢變化的不確定性。經濟大省要真正挑起大梁，為穩定全國經濟作出更大貢獻。

長三角一市三省以佔全國約4％的陸域面積創造了近四分之一的經濟總量，去年GDP合計量突破30兆元（人民幣，下同），與德國、日本相當。2月18日是春節長假後上班第一天，長三角拒絕「冷啓動」，春節假期「拼經濟」鼓聲陣陣。

這裡的生產線滿產運行

老家在安徽合肥的洪代發是江蘇嘉通能源公司一名紡絲工藝員，正月初一，他像往常那樣八點上班。他告訴澎湃新聞，「公司全年不停產，我們也習慣了這樣的節奏，春節加班有慰問品、補貼，年後想回家，請假制度也比較靈活。」

嘉通公司是浙江桐昆集團在江蘇如東投資的基地型化工項目。行政經理屠海燕說，三千多名員工中外地人佔七成，春節除了少數員工回家，其餘均在廠生產。

作為電容薄膜生產國家級專精特新「小巨人」企業，寧波大東南萬象科技有限公司已經近15年沒停過機，今年春節近百名員工堅守一線，4條生產線滿負荷運轉趕訂單。據初步統計，春節「不打烊」的重點工業企業，寧波全市有256家。初一至初六，這些企業平均日用電量佔去年平均日用電量的95％以上。寧波慈溪市80％以上的規上企業將在正月初十前開工，比2023年提高18個百分點，預計今年前兩個月工業用電增速超過20％。

湖州今年春節有76家企業正常生產。市經信局負責人表示，「去年全市規上工業增加值增長4.6％，回升幅度全省第一，特別是四季度上升趨勢明顯，眾多企業春節不停產，體現了對經濟形勢的信心。」

「熱辣滾燙」的企業不限於經濟相對發達的蘇南、浙北。在蘇北的沛縣，徐州宏陽新材料科技股份有限公司2024年的訂單已排滿，春節假期滿負荷運轉。在浙江南部的麗水經開區，假期不停產的企業有54家，涵蓋半導體、精密製造等行業。在安徽池州，友進冠華新材料科技股份有限公司春節期間產能全開，員工全員在崗。去年，該公司實現主營業務收入83億元，鞏固了大陸國內最大陽極銅供應商的市場地位。

企業生產不停，政府護航不歇。1月中旬，安徽蚌埠推出政策，在建或新開工入庫固定資產投資億元及以上的製造業項目，春節假期連續生產建設，一季度投資入庫超過3000萬元、5000萬元、1億元的，分別給予投資方3萬元、5萬元、10萬元的獎勵。

江蘇南通發佈《「助企興龍」十條》，鼓勵企業春節連續生產，對一季度工業開票銷售增長20％以上的規上工業企業給予最高50萬元的獎勵。杭州蕭山區明確，去年增加值在2000萬元以上的製造業企業，春節期間（2月5日-19日）日均用電量達2023年12月日均用電量50％以上的，給予一定補助，每家最高不超過30萬元。

2月14日，蕪湖市委書記寧波通過視頻連線的方式對春節值班值守工作進行隨機抽查，要求對春節期間不停工企業和工程項目做好「點對點」服務，讓職工和建設者在蕪湖過個好年，讓企業心無旁騖謀發展。

「百舸爭流」的各種姿態

企業為什麼這麼拼？發展機遇不等人。

位於徐州經開區的江蘇中能硅業科技發展有限公司春節假期繼續滿負荷運行，保持7000噸的月產量。公司生產運營部經理楊浩說，今年光伏太陽能市場回暖，不停產就是搶時間。

去年底，無錫榮能半導體材料有限公司的光伏太陽能單多晶矽片製造智能車間進入「江蘇省智能製造示範車間」擬認定名單，企業訂單多來自大陸國內一線光伏太陽能企業，春節期間，員工出勤率在90％以上。

新能源產業風頭正勁。蘇州博特蒙電機有限公司的主要產品是新能源車熱管理領域的核心零部件無刷永磁電機。「有130多名員工加班加點，春節期間總產量達到3萬台。」相關負責人胡君燕告訴澎湃新聞，近年訂單漲幅明顯，去年產值超4億，今年預計可以拚到6.5億。

今年春節，浙江玉環的浙江奧詩柯流體控股有限公司外貿經理應妙妙在莫斯科過了年。據「潮新聞」報導，2024俄羅斯暖通展和新風制冷展6日~9日在莫斯科舉行，50家多玉環企業到第一線捕捉市場機遇。參展的台州豪川閥門有限公司總經理黃旭峰介紹，公司新的不鏽鋼分水器吸引老顧客直接下單，還與新顧客達成了實地參觀的約定。

南京金斯瑞生物科技股份有限公司是生命科學研發與生產服務提供商，全球市場佔有率近30％。春節假期，公司向美國、歐洲市場供應一批蛋白、質粒產品，300多名研發、生產人員堅守崗位。

企業的拼勁還源於自我突破。去年春節，浙江諸暨的錦事達化纖有限公司因訂單不足提前放假，但今年春節9條生產線全開。「我們通過科技創新切換了賽道，叩開了新市場大門。」生產負責人方永杭向「潮新聞」表示，以往公司多是襪子、內衣等針織產品，去年通過技改推出的新產品可用於更高端、需求量更大的家紡類產品如防曬服、瑜伽服等，估算今年的產量能達到去年的2.5倍，目前訂單已排到4月。

還有一個現象值得關注，「只聞機器響，不見工人忙」已漸成常態。2月10日，浙江凱恩新材料有限公司的生產設備高速運轉，控制間裡的紙機班長朱鋒說，隨著生產線自動化水平提升，除了監測、調配溫濕度等物理指標、檢查紙面缺陷情況，其他都可以交給機器。寧波華科汽車零部件有限公司電樞組裝環節4個工序只需1人，其餘均由機械手代替，通過自動化改造，單條生產線產能提升至每日6600隻。

澎湃新聞注意到，浙江省智慧製造專家委員會2024年度工作會議透露，中小企業數字化轉型「浙江方案」已推廣至全省，48個縣（市、區）列入試點縣域，佔全省的53％。長三角範圍內，上海2022年以來連續推出《製造業數字化轉型實施方案》、《推進智能工廠建設 領航產業高質量發展行動計劃（2022-2025年）》，推動製造業數字化轉型革新。江蘇啓動「製造業智能化改造和數字化轉型三年行動計劃」，到今年底，規上工業企業全面實施，勞動生產率年均增幅高於增加值增幅。安徽發佈《以數字化轉型推動製造業高端化智能化綠色化發展實施方案》，到2025年實現重點行業規上製造業企業數字化改造全覆蓋、規下製造業企業數字化應用全覆蓋。

「帶崗接人」早早啓動

對吸引春節後員工返崗，各地更是不遺餘力。

年初四，上海迎來春節首批從「家門口」到「廠門口」的到滬務工人員，一架載有來自雲南怒江、紅河勞動者的飛機降落在浦東機場。春節前，他們就已在當地參加了上海和雲南共同組織的招聘會，確定了就業崗位。接下去，上海還將有20多批「點對點」返崗復工服務，成規模引進更多外省市勞動者。

杭州在節前發佈政策，符合條件的企業2月10日至24日租用（含合租）大巴跨省「點對點」組織非杭州戶籍員工返崗的，按包車費用的50％給予補貼，每家企業最高20萬。無錫規定，對企業2月通過租用（含合租）大巴等接回市外較集中地區的員工產生的包車費用，政府給予50％的補助，每家不超過10萬元；對2月、3月企業吸納首次到錫就業人員且簽訂勞動合同並繳納社保3個月（含）以上的，按每人不超過500元的標準給予補貼。

「世界超市」義烏動作更快，人社部門去年12月就開展春節期間企業用工情況調查，針對春節前後等季節性用工短缺，對重點企業進行動態摸排、跟蹤服務，與大陸全國186個勞務協作工作站合作對接。在瞭解到雲南省怒江傈僳族自治州已過「闊時節」，且當地人外出就業意願強烈後，提前開通「就業直通車」，載有177名怒江籍務工人員的大巴1月6日抵達義烏，是今年浙江抵達的首趟招工專車。

隨著長三角產業結構的調整優化，蘇北、安徽等人口外流地的產業、項目建設漸入佳境，相比上海、杭州等大城市的主動出擊，蘇北、安徽部分城市的工作重點在於留住一些回鄉過年的勞動者，除了舉辦招聘會以崗留人，還發出「家書」，以情動人。

亳州市委書記杜延安、市長秦鳳玉2月6日發佈《亳州老鄉，請您回家》的家書，向遊子介紹家鄉變化，期盼他們返鄉就業、引資回鄉創業，投身家鄉建設。據市政府網站信息，該市2016年啓動「亳州老鄉，請您回家」活動，至2022年7月已吸引4.7萬名老鄉回鄉創業，孵化企業1756家，拉動投資超200億。

淮安洪澤區通過「洪澤發佈」發文，「當初洪澤經濟欠發達，以致『孔雀東南飛』；如今家鄉事業正蓬勃，全力『築巢引鳳歸』。」當地人社部門和在外就業返鄉人員算了兩筆帳，先是經濟帳：蘇南及沿海城市一般務工月收入近萬元，除去食宿、交通等花銷，和家鄉企業月收入五六千相差無幾；再算感情帳：回鄉就業，可床前盡孝照顧父母；可膝下安心，陪伴子女健康成長。

利用假期刺激「鄉賢力量」

邀請返鄉鄉賢共謀發展也逐漸成為地方政府春節期間的常見做法，各地的在外鄉賢新春懇談會往往開在縣（市、區）甚至鄉鎮一級。

正月初二，鹽城市亭湖區舉行「賀新春·聚鄉賢·話發展」咨詢交流會，邀來各行各業的鄉賢共敘鄉情、共話發展。

年初三，安徽樅陽舉辦新春返鄉人才懇談會，希望鄉友發揮見識多、人脈廣的優勢，介紹企業、客商和人才到樅陽投資興業。同一天，江蘇海安召開春節團拜會，邀請鄉賢賓朋敘友誼、謀發展；浙江遂昌召開新春「雙招雙引」對接會暨鄉賢懇談會，縣委領導與鄉賢、駐遂企業家代表座談；江蘇射陽合德鎮、黃沙港鎮等分別召開鄉賢懇談會，簽約多個項目。

安徽黃山是少數召開鄉賢懇談會的設區市之一。2月13日，30多位旅外人才、企業家、「新黃山人」、媒體代表應邀參加新春座談會，為大黃山建設獻良計、謀發展，市委、市政府主要領導均出席。

澎湃新聞從江蘇如皋市獲悉，去年落戶該市長江鎮的江蘇新工智能裝備有限公司正是鄉賢、南京港投集團副總經理黃紅齊牽線的結果。投資方無錫新華起重機械公司與南京港投有良好的合作關係，黃紅齊在該公司考察時瞭解到企業計劃在南通擴大投資，第一時間推薦了家鄉長江鎮，最終促成「雙向奔赴」。白蒲鎮鄉賢、「和府撈面」創始人李學林打出品牌後，年前在家鄉開出全國首家「和府撈面」鄉鎮門店。