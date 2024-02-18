靠攏萬9？多空先看兩大事件！這檔AI指標股慘被外資出貨了

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【旺得富理財網 黃順德】台股金龍年開紅盤，資金大舉流向中大型電子股，僅兩個交易日暴漲511點，一口氣站上18,607.25點；法人表示，從評價面或技術面觀察，大盤已過熱訊號，短線上居高思危。

安聯投信台股團隊認為，驅動台股新春開紅盤大漲的因子，主要為美股、AI主題和部分科技股重要指標在農曆年期間大漲後、所帶來的補漲效應；主要是反映市場對評價面的改善、預期下半年有望降息所帶來的心態所致。

觀察外資動向，單周買超599.91億元，其中以台積電（2330）最多，買超達248.3億元，其次為聯發科（2454）、元大台灣50（0050）加碼都超過55億元，技嘉（2376）27.7億元、元太（8069）19億元，台燿（6274）、欣興（3037）、台光電（2383）和中興電（1513）也都有15億元之譜。

外資也悄悄出貨AI指標股廣達（2382）25億元、貨櫃一哥長榮（2603）20億元，其中長榮上周五（16日）跌1元至148元，已連2跌，元月營收雖月增19.96％、年增8.04％，也救不回股價，航運股後市仍充滿變數。

此外，本周市場聚焦周四（22日）發生二大國際事件，分別為FOMC會議紀錄即將公布，以及全球晶片霸主輝達（Nvidia）的財報發布，都將牽動台股投資氣氛，其中將左右AI電子族群多空走向。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。