光靠勞保勞退夠用嗎？ 每月爽領5萬被動收入 「退休金翻倍術」一招搞定

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 王順泉】退休後每個月需要多少錢才夠用？光靠勞保與勞退夠嗎？據勞保局統計，勞保老年年金平均每人每月約領1.88萬元。而勞退金統計，請領月退勞退金者平均每人每月約領5,700元。若以平均值來看，勞工退休後每個月領勞保加上勞退，僅約2.45萬元。

不過，由於勞退新制自2005年上路至今僅18年，目前已退休者新制勞退年資仍不高，因此領取的勞退金額度也受限。隨著勞退提繳年資拉長，未來勞退月退休金也可望拉高。若以目前平均提繳薪資4.4萬元、未自提只靠雇主提繳6%、年資35年、資金報酬率4%來試算，退休時可累積247萬3,283元，按月領為14,938元。

據國泰世華銀行調查，「2023台灣全民財務健康關鍵報告」指出，台灣人認為退休後的每月生活費需要5萬元，總額至少要準備1,431萬才能安心退休。不少人擔心退休後勞保、勞退金不夠用，因此選擇重返職場。

專家表示，如果擔心退休金不足，首先可以選擇自提勞退金6%「提好提滿」，以上述提繳薪資4.4萬元、年資35年為例，未來退休金將比未自提者多1倍，從14,938元變成29,876元。這筆勞退金再加上同樣年資的勞保年金，金額很容易就能突破5萬元。

此外，若年滿65歲仍選擇繼續工作，還會有「續提退休金」，勞保局表示，勞工於領取退休金後繼續工作，雇主仍應為勞工提繳退休金至個人退休金專戶，勞工領取前述繼續工作提繳之退休金及其收益之次數，1年以1次為限（前後2次請領退休金期間，至少須屆滿1年）。