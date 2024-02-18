2024台灣燈會高鐵燈區元宵啟燈！逾110場精彩表演輪番上陣

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2024台灣燈會高鐵燈區將於24日元宵節盛大啟燈，16天的展期中，除有各式華麗花燈外，表演活動更將邀請近80個優秀團隊、逾110場演出輪番上陣，內容貫穿傳統與現代，融合家將神祇、當代馬戲與傳說演藝等，打造「既在地又國際」的演出形態，激盪出意想不到的絕妙融合，歡迎全國民眾攜手前來體驗燈會的燦爛燈火與絢麗演出。

台南市政府文化局表示，台灣燈會暌違16年重返台南，元宵節重磅登場的高鐵燈區，表演場域分為「主展區主舞台」、「城市燈區副舞台」及「踩街行進的歸仁十八路」等3大主要表演區。

其中，主舞台於開、閉幕日都特別安排精彩表演節目；平日時段則會由在地舞團與學校藝陣連番上陣，包括原住民、客家、青少年等不同文化群體的舞團，不僅呈現台南文化的多樣性，更是文化平權的重要實踐。周末FOCA福爾摩沙馬戲團也將與東南科技大學表演藝術系攜手帶來《看見臺灣》，其中3月2日、3月3日更有柬埔寨法爾劇團的快閃演出。

至於副舞台則規畫何曉玫舞團以獨具台灣節慶元素的作品《默島新樂園》定目劇，每日進行3場互動式演出，打破舞台疆界以沉浸式演出，匯集從家將神祇、檳榔西施、布袋人偶到芭比娃娃等各種辨識度極高的台灣特殊文化符號，讓觀眾走進表演區域與高空傀儡偶一同狂歡。

另外，2月25日至3月9日的周末，在歸仁十八路還有無獨有偶工作室劇團與日本偶戲大師沢則行特別規畫的踩街演出活動《海洋迴旋：鯤之旅》、《新臺風浪花—海島新藝陣》，共創最具台南特色的手工花燈巨偶，並以機械巨偶結合台灣藝閣，呈現生命與土地交匯，撞擊出獨特樣貌的人文生態。

文化局說，踩街表演中，操偶師會舞動「台江內海」潟湖意象，以劍獅、鯉魚公、象、海鳥魚群，展露「青暝蛇」曾文溪走竄無常的人文活力，與「鯤」共譜台南文化記憶之旅，同時也會讓默島新樂園的高空魁儡，以及各具台灣文化特色的舞蹈角色及FOCA馬戲表演者共同加入踩街遊行，為燈會現場帶來別具特色的演出。