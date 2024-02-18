獲中央補助3800萬餘元！基隆鄰里公園兒童遊具 最快下半年布建

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自2017年衛福部修訂《兒童遊戲場設施安全管理規範》以來，全台兒童遊具未符合相關規範者，都必須停用待拆。去年基隆市就拆除了50餘處鄰里公園兒童遊具。不過基隆市政府表示，今年1月已獲中央核定補助全市13處提案，最快將於今年下半年布建鄰里公園兒童遊戲場。

基隆市政府都發處表示，自市長謝國樑上任以來，便積極打造舒適兒童遊戲空間，除了積極推動於各行政區設立室內兒童樂園外，也持續關心各行政區的鄰里公園遊具。

都發處長謝孝昆指出，市府積極爭取內政部國土管理署的「兒童遊戲場環境設施改善計畫」補助，今年1月獲國土署核定全市13處鄰里公園的提案計畫，共計3800萬餘元的補助經費，最快將可望於今年下半年陸續展開建置。

謝孝昆透露，因應中央的相關法令規定，基隆市去年一口氣拆了50餘處鄰里公園兒童遊戲場，許多家長抱怨孩子們沒有地方可以遊玩。市府受限於財政短缺，短時間之內也無法迅速建置回來，只能寄望爭取中央補助。所幸獲得國土署的核定，全市7個區最少都有一處鄰里公園獲得補助。

在爭取這項補助時，謝國樑特別責成基隆市政府祕書長方定安擔任專案經理人，全力督導相關單位爭取中央補助經費，由都發處擔任本府申請計畫統籌窗口，民政處主責辦理編列地方自籌款預算支應各區公所，以跨局處合作模式，協助輔導各區公所，以利爭取佳績。

不過，先前兒童遊具認證全台大塞車，也讓人擔心是否會出現明明建置好了，孩子卻不能玩的問題。謝孝昆表示，目前遊具認證量能已有相當程度改善，市府將會在採購時與各區公所配合，預先安排遊具認證時程。

獲得補助的鄰里公園包括仁愛區的光華親子公園、中山區的仁愛公園、中正區的真砂社區公園、信義區的麗景公園、禮東公園、暖暖區的暖江兒童公園、碇內15號公園、七堵區的長興公園、富民公園，以及安樂區的安和福德宮公園、麥金路遊戲場、定國街11巷及十全亭公園。

基隆市議員陳冠羽表示，中央補助計畫核定前，基隆市至少有56處鄰里遊戲場檢驗不合格遭拆除或封閉，孩子沒有地方可以玩，體驗發展的機會更大受影響。一上任後不斷在議會及邀集多個局處開會，總算盼到補助，過港暖江遊戲場及碇內15號公園都在名單中。

陳冠羽強調，除了請市府積極爭取預算補助外，更要求市府在遊戲場設計階段就以「參與式設計」進行，去年年底陸續在已拆除或封閉的空間辦理「鄰里遊戲場工作坊」。在預算有限的基隆市透過參與式設計才能符合使用者需求，邀集家長及孩子邊玩邊發想，做為未來公園的設計基礎，玩耍的聲音也會進到周遭住宅，讓更多人關注。