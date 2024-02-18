花蓮祭科技執法監控工廠煙道！掌握空汙排放狀況

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花蓮縣政府掌握空氣汙染物排放狀況，與台泥和平廠、和平火力發電廠、亞泥花蓮廠及中華紙漿廠等4間大型工廠合作，在煙囪上設置「煙道連續監測系統（CEMS）」，透過網路連線隨時監控排放濃度，其中台泥和平場因應新增氣化爐燃燒縣內垃圾，增加2項排放氣體監測，確保縣內空氣品質。

花蓮縣環保局表示，經國內外研究報告顯示，固定汙染源為空氣汙染主要來源，佔整體空氣汙染物排放量7成至9成，其中，總懸浮微粒、氮氧化物及硫氧化物等均以工業製程為最主要來源。

環保局為有效改善縣內空氣品質，與轄內4間公私大型工廠合作，包括台泥和平廠、和平火力發電廠、亞泥花蓮廠及中華紙漿廠，在其煙囪上裝設自動量測儀器，24小時量測空氣汙染物排放狀況，並透過網路連線隨時監控排放濃度，其中，台泥和平廠及亞泥花蓮廠除原有的監測煙道，也額外增加監測煤磨煙道。

環保局表示，目前連線的業者均為縣內主要空氣汙染排放源，占全縣排放量達9成以上，將持續監督各廠做好自動監測設施的操作與維護工作，確保系統功能正常及資料正確性，掌握排放狀況，同時也會不定期至各大廠現場查驗，落實管制作為。

此外，台泥和平廠2號窯去年因新增汽化爐燃燒花蓮境內垃圾，因此該煙道除原來規定的監測項目，也增加監測氯化氫（HCL）及一氧化碳（CO）。

環保局表示，該廠目前已設置完成進行監測，且監測儀器設置於煙囪並依規定將數據上傳至環保局，可即時監控空氣汙染物排放情形，建構完整監測資料庫系統。

縣長徐榛蔚表示，縣府團隊因應2050年淨零碳排目標，積極響應聯合國17項SDGs永續發展指標，推行相關政策宣導，讓企業界了解減碳作業，後續也將持續輔導與稽查，籲請各企業主遵守法規，做好減碳工作。