全台家扶中心「無窮世代新春義賣」 宜蘭場18日圓滿落幕

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為籌募助學金補助具有運動潛能的孩子們，全台家扶中心舉辦「無窮世代新春義賣」；宜蘭家扶中心今（18日）在宜蘭市五穀廟、頭城老街新榮漁具行前義賣，現場有亞典菓子工場、雙園肉乾、奕順軒等各式食品、生活用品。中心主任陳錫平表示，感謝民眾到場支持，幫助逆流前行的弱勢孩子在體壇發光發熱。

家扶基金會在《弱勢兒少適性教育資源》的調查顯示，五成孩子自認具有運動天賦，至少有300名具運動潛質兒少，共1000萬元的扶助缺口；基金會遂於16至25日在新春開工第一周，串聯全台各地家扶中心共舉辦94場義賣會，積極為弱勢孩子籌募新學期助學金。

宜蘭家扶中心3日已在道教總廟三清宮及南方澳南天宮提前暖身義賣，今上午9時至下午4時宜蘭市五穀廟及頭城老街新榮漁具行前正式舉行義賣；現場有亞典菓子工場年輪蛋糕及銅鑼燒、雙園肉乾、奕順軒台式馬卡龍、手工腰果酥、精品咖啡豆、蜜餞等各式食品、生活用品。

其中，來自單親家庭的婷婷，目前就讀國中二年級，自幼學習韻律體操，經常在艱苦訓練中，抱持著「再忍一忍就過去」的態度，忍受身體上的苦痛，通過嚴厲的考驗並向極限挑戰，在大小賽事中獲得佳績，但學習韻律體操需支出較多費用，讓婷婷的家人省吃儉用才能讓她繼續學習。

對於運動項目的訓練裝備，費用動輒數千元，甚至上萬元，為了不讓弱勢孩子的才華與夢想因貧窮而中斷，急需社會大眾挹注獎學金給予支持。陳錫平指出，除籌募助學金補助外，針對具有運動潛能的孩子，家扶亦規畫「兒少運動潛力助學」與「菁英培植方案」，讓弱勢孩子沒有後顧之憂，專注於訓練和賽事上。

此外，民眾也可透過小額定期捐款「無窮世代」，長期扶助弱勢兒少，成為他們最有力量的後盾；詳情可至無窮世代新春義賣網頁https：／／endpoverty.ccf.org.tw／2024charitysale／ 或家扶官網 https：／／donate.ccf.org.tw／19／shopcart-step1／592 查詢。