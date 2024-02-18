童年歷經「海利事件」讓他瞬間長大 仲量聯行侯文信 低調的「首富金孫」

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侯文信耕耘商用不動產開發20多年，更因為高鐵站區招商成績突出而受到矚目。 他對於自己是台南幫侯家第三代的身分刻意低調，只希望在專業領域努力，過著平凡人生。

根據《財訊》雙週刊報導，2024年開春的第一周，仲量聯行台灣分公司董事總經理侯文信領著《財訊》採訪團隊，參觀這間啟用才滿一年、而且是台北101大樓首家企業取得WELL（健康建築評級）及LEED（綠建築標章）雙認證的新辦公室。他侃侃而談現今辦公空間的趨勢，認為企業透過塑造良好的辦公空間，不但是ESG的展現，對吸引人才、提高工作效率，也有相當助益。

看家世 台南幫侯雨利 是他的阿公

侯文信在商仲開發領域已經二十多年，一直是一位低調的資深專業經理人；2023年4月他升任董事總經理後，才開始與媒體有較多接觸。這次約訪原意是想請侯文信分享他的閱讀喜好，卻不意發現他的另一個身分——台南幫大老侯雨利是他的祖父，而侯文信正是侯家第三代年紀最輕的男丁。

侯雨利是1970年代的台灣首富，也是台南紡織、環球水泥、統一企業、太子建設等台南幫諸多企業成立時最大的金主；當年與台塑集團創辦人王永慶齊名，有「南侯北王」之稱，身家高達數百億元。侯文信的父親侯永松，是侯雨利的小兒子，侯文信更是名副其實含著金湯匙出生的首富金孫。

侯文信還記得，祖父是位嚴肅的長輩，平時話不多，但不論到哪裡總喜歡把他帶在身邊。在侯永松事業的顛峰時期，遠洋漁船的船隊規模全台第一，那時台灣民眾國外旅遊風氣未盛，他就已經跟著父親、祖父到處跑，足跡踏遍亞洲，甚至是歐美。

那時的侯家在台北也擁有不少資產，尤其是建國北路在南京東路與長春路之間，整個街廓都是侯家的。侯文信小時候就住在此地，甚至還有一間專屬自己的玩具房。小學5年級之前，他每天都只顧著玩，家人也不過問他的學校成績，只要他開心過日子就好。

然而，這一切在他12歲那年戛然而止。1985年，侯永松的事業過度擴張，又受十信風暴影響，資金調度失靈，旗下的海利漁業、中興海洋等公司相繼跳票、破產倒閉，造成龐大債務；最後動用台南幫其他家族奧援，「海利事件」才總算落幕。

論專業 都市規畫 一路走來20年

侯永松為了償債傾盡所有，資產被拍賣殆盡，一家人也搬離了台北市中心。《財訊》雙週刊指出，四年後侯雨利過世，侯永松這一脈更是低調，也鮮少有人再聞問。剛進入青春期的侯文信，一夕之間從富家小少爺變成一個平凡的男孩，瞬間看盡了人情冷暖，被迫快速成長，「就是知道以後不能再讓父母擔心，凡事都只能靠自己了。」

他形容，「我覺得我在十歲之前，有3個爸爸」，因為兩個哥哥都大他十多歲，所以不像其他年齡相近的手足可以打打鬧鬧，看待他就是像照顧一個小弟弟，甚至更像長輩看晚輩那般提攜呵護。家中發生巨變，兩個原本正在國外讀書的哥哥，當即協助承擔；他看在眼裡，也從此收起玩心，功課從班上吊車尾，到後來當上模範生。

侯文信完成大學學業後，又在父親友人的資助下到美國深造，一路選的都是土地開發、都市計畫領域。他說，這是他一直以來的興趣，連小時候玩電玩也覺得城市規畫的主題特別吸引他，「我出國的時候，就很喜歡去看他們最高的觀景台，俯瞰整個市容，看建築、看城市發展。」

學成歸國後，侯文信先進入台北市政府都市發展局，一年後加入了美商領盛投資管理（LaSalle Partners），也就是今日仲量聯行的前身。侯文信從基層一步步做到部門主管，以至於今天的國際商仲龍頭品牌台灣分公司最高主管。

即使有極少數同事知道他出身台南侯家，也從沒有人會刻意提起；和他兩位如今分別在國內證券業及美國物流業各有所成的哥哥一樣，家族曾經的榮光是永遠的生命印記，與個人的職涯發展卻從來都沒有關聯。

侯文信進入職場時，政府正開始規畫興建高鐵，仲量聯行由於擔任交通部高鐵局（現改制為鐵道局）高鐵車站特定區開發計畫總顧問，侯文信與團隊共同完成了包括桃園站的國泰產業專區、IKEA、A19、新竹站暐順及置地廣場、台中站大台中會展中心及國泰物流中心、台南站三井Outlet、大台南會展中心等規畫招商作業，見證高鐵從興建到通車，這二十多年來台灣地貌的改變及都市化進程。

侯文信在擔任仲量聯行策略顧問部負責人十年期間，招商規畫等業務市占率連續十年保持在45%以上，領先同業，也因此讓仲量聯行在2023年決定將他升任為台灣分公司領導人。

遺憾的是，父親侯永松在肝癌纏身多年後，於2022年新冠疫情期間逝世，沒能看到侯文信一一完成了自己的目標。

談閱讀 喜歡傳記 蒙格哲學印象深

侯文信升任董事總經理後，愈來愈多人對他的背景好奇，他還是不主動、不張揚，但也不迴避。現在的他除了工作，生活依舊簡單低調，下了班就是陪伴媽媽。此外，他從30歲左右開始愛上拼圖，而且都是千片以上的高難度拼圖，還會將每幅完成的作品裱裝收藏，目前最高紀錄是拼完了5千片的《拿破崙東征》。

《財訊》雙週刊也發現，這幾年侯文信也養成閱讀的習慣，喜歡看傳記，尤其想與讀者分享《蒙格之道》。這本收錄股神巴菲特事業夥伴查理．蒙格（Charles T. Munger）的語錄精華，侯文信在書上做了不少標記；他特別提到了蒙格哲學中令他印象很深刻的一點：每個人有每個人的能力圈，不要把自己的期望設得很高，然後讓自己過得不舒服；應該要找到自己適合的定位，這樣就不會因為需要和別人比較而感到痛苦。

藉著閱讀，侯文信也檢視自己，覺得自己的期望值還算合理，回顧人生應該可以算是開高、急跌，還好之後逐步上升。對於這一路上經歷的人和事，仍能感覺到自己的幸運。…（本文出自《財訊》雙週刊705期）

文／陳雅潔