認列資產減損 去年每股多虧逾四元 搶救富采大作戰 彭双浪刮骨療傷

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

友達董事長彭双浪接任富采董事長8個月，富采宣布認列34億元資產減損， 導致2023年大幅虧損；公司也出售兩年前才買進的新廠房，他要把富采帶往何方？

根據《財訊》雙週刊報導，2023年5月31日，友達董事長彭双浪從前任董事長李秉傑手中接下富采董事長大位後，當時富采獲利仍不穩定；而今年1月，董事會意外地通過2023年度認列34.5億元的資產減損。光是這件事，就要讓富采每股多虧損4.58元。

清戰場 打掉缺乏效益投資

同一天，公司也宣布以6.7億元出售竹南廠。由於竹南廠原本是富采為了發展Micro LED產線，於2022年才購置的廠房，現在卻決定出售；再加上2023年前3季每股已經虧損3.75元，全年累計營收又較2022年下滑22%，幾乎所有壞消息都集中在今年第一季發生。讓股東不禁要問，這究竟是富采災難的開始，還是否極泰來的前兆？

對此富采發言人張博儀表示，富采在新經營團隊接手後，重新檢視公司的技術、產品布局，開始擬定新策略，沒有效益的投資就開始退場，以便回收資金做更好的運用。

例如，這一次宣布減損的34.5億元資產，其中31.42億元來自晶電合併廣鎵時所取得的商譽。兩家公司合併是2012年的事情，已經過了十多年，這些商譽對現有的富采產品已無影響，因此決定打銷。

張博儀也表示，出售竹南廠是因為當年買進廠房，是打算投資Micro LED生產線，因「蓋廠來不及」才直接買廠房；但近期富采盤點旗下資產後認為，手上已經有很多廠房，因此竹南廠反而被列為閒置資產。

其實，早在8個月前彭双浪接任富采董事長後，業界就認為這是一個重要的轉折點，因為原本晶電和友達旗下的隆達彼此互相競爭，為了合作發揮綜效，晶電和隆達以換股方式成立富采；但即使如此，仍無法穩定公司。外界認為，彭双浪親自接掌富采，勢必會想方設法讓這家公司起死回生；認列資產減損、提升產能使用效率，應該只是第一步，後續發展策略更受矚目。

張博儀表示，富采的經營策略持續調整中，現在發展重心放在車用、感測、特殊照明和先進顯示4大領域上；原本的照明業務比重持續減少，改為專注做特殊的植物照明。

至於幾年前曾表示要發展的化合物半導體產品，是否繼續？張博儀則說「這部分正在討論」；此外，賣掉竹南廠後，和先進顯示相關的Micro LED生產線要設在哪裡？則是「2月會決定」。

《財訊》雙週刊分析，富采計畫2025年建立5千片套的Micro LED產能，2027到年再增加一萬片套的Micro LED產能，出售竹南廠後，集團資產使用效率提升，布建Micro LED新產能約可省下20億到30億元。

看未來 聚焦車用顯示市場

根據富采2023年第3季財報，公司帳上仍有168億元現金，負債占總資產比率約為23%。張博儀表示，公司整個調整過程「第2季到第3季會完成」，1月宣布的資產減損，是公司調整過程中最大的減損數字，這筆減損資產雖會影響2023年的財報，但實際上沒有現金流出，因此對營運資金沒有影響。

今年，富采最看好的是車用顯示市場前景。該公司認為，今年車用產品可望成長20%到25%，2025年又會比今年成長一倍；而富采除了賣資產，過去半年也增持利晶微電子的股權，為未來布建先進顯示器通路做準備。

《財訊》雙週刊指出，過去，由於富采內部人馬路線不一，整合困難，一直是富采發展上難以解決的問題；彭双浪接手後選擇下猛藥，讓所有不良資產現形，資源配置合理化。現在，富采除了有中國大陸LED產業這個巨大的競爭對手，在先進顯示上也有來自Micro OLED陣營的挑戰。由於友達在車用市場也積極布局，彭双浪正為富采「刮骨療傷」，但是究竟能不能幫助富采在車用市場看到獲利的曙光，應該是股東最關心的事。…（本文出自《財訊》雙週刊705期）

文／林宏達