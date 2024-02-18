前往主要內容
工商時報LOGO

超商慶元宵開賣「免煮湯圓」加碼75折 消費送Q萌燈籠

  • 中時即時 朱世凱
7-11迎接元宵再度推出限定「OPEN!龍年造型燈籠」。（7-11提供／朱世凱台北傳真）
7-11迎接元宵再度推出限定「OPEN!龍年造型燈籠」。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

下周迎來元宵佳節，超商即起展開有趣活動與好康，像是全家指定湯圓任選兩件8折、三件75折，更因應獨食與懶人商機，將於21日全新推冷藏即食甜點「糰糰圓圓杯」。7-11在全台逾6800家門市推出限定「OPEN!龍年造型燈籠」，即日起至24日指定消費滿500元就免費送。

全家甜點品牌minimore將於21日推全新商品「糰糰圓圓杯」，共有7顆白、綠色糰圓，包含芝麻花生口味及抹茶紅豆口味，冷藏即食就能嘗到宛如現煮的Q彈口感，每盒售價48元，購買Let's Café中杯以上指定咖啡，還可享半價優惠；此外，全家與手搖飲品牌「再睡5分鐘」獨家推出的「日安紅歐蕾圓圓君」、「棉被午茉綠圓圓君」亦有促銷，每盒原價79元，19日至25日全家會員可享特價49元優惠；活動期間凡購買圓圓君系列商品任一款，還可以450元加購限量「再睡5分鐘玻璃湯碗組-湯圓款」。

喜愛經典款湯圓則可購買桂冠、義美湯圓，並有流沙、焦糖布丁、厚奶茶等多種特殊口味可選擇，即日起至3月5日可享任兩件8折、任三件75折優惠。另23日至29日，全家店舖推出滿額贈造型燈籠活動，共有2款隨機贈送、可自行DIY。

7-11迎接元宵節，全台逾6800家門市推出限定「OPEN!龍年造型燈籠」，24日前指定消費滿500元即免費送，附上LED燈光，四色多彩變化，可當外出提燈或室內壁飾，元宵節出門賞燈「和樂龍龍」；同步販售5款超萌卡通明星LED燈摺紙燈籠，單個售價49元，立體造型搭配LED燈光讓大小朋友開心提著逛燈會，數量有限售完為止。

另外，針對臺南燈會主燈區，7-11也於嘉南門市限定販售全新OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波「OPEN!五角光雕燈籠」，單個售價99元，超萌圖案搭配酷炫光影，還可投射出OPEN將或龍燈光字樣，應景又可愛，共兩款，隨機不挑款。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 美AI第一妖股1晚跌掉20％ 麗臺、華泰等16檔美超微概念股全揭露

  2. 月月配高息ETF新兵3月殺到 00939、00940前10大成分股比一比

  3. 漲也買、跌也買 法人續抱技嘉、台燿等14檔

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。