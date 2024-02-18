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大陸海警在廈金海域展開常態化巡查 國台辦：堅決支持

  • 旺報即時 陳冠宇
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照）

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福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，日前台灣驅離大陸漁船致兩名漁民遇難，「嚴重破壞兩岸關係」，並對福建海警的常態化執法巡查行動表示堅決支持。

據央視新聞，朱鳳蓮表示，2月14日台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難，草菅人命，態度惡劣，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情，嚴重破壞兩岸關係。大陸海警部門開展常態化執法巡查行動，有利於維護相關海域正常秩序，保障大陸漁民生命財產安全。「我們對此堅決支持。」

今日稍早，大陸海警局新聞發言人甘羽表示，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

昨晚，大陸國台辦發布新聞稿表示，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。台灣方面應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代，並指出大陸方面保留採取進一步措施的權利，「一切後果由台方承擔」。

陸委會今日表示，中共長期縱容「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）違法濫捕，我方仍將持續嚴正穩健執法，國台辦無端指控，無視各方積極調查肇因與善後處理的努力，陸委會深表遺憾。

陸委會續指，金門地區限制、禁止水域國防部早於民國81年10月7日即依據兩岸條例劃設且歷經修正公告迄今，雙方執法機關均依此進行相關水域執法工作，並據此多次展開執法及海上救難合作，此歷史事實及現狀不容否認。

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