吃大餐迎燈節！神旺商務酒店「春日食尚」上菜 2人同行85折優惠

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過完農曆新年，元宵燈節隨即登場，「神旺商務酒店」搶攻元宵燈節商機，酒店內的「銀柏廳」祭出「探索春日食尚」餐飲優惠活動，即日起雙人同行享用指定套餐，季節美饌主餐3選2可擁有85折優惠，每人最低836元起。此外，3月8日及14日適逢國際婦女節及白色情人節，於這兩天用餐的客人，可再獲贈餐廳特製限量「甜蜜馬卡龍」。

「神旺商務酒店」位於台北中山南西、條通商圈，搭乘北捷10分鐘內即可抵達「2024台北燈節龍躍光城展區」，交通便利。瞄準燈節帶來的人潮，飯店在春日之初，以主題新菜色迎賓，準備用異國風味美食擄獲來客味蕾。

「探索春日食尚」主餐部分，首推「摩洛哥羊膝佐庫司庫司」，摩洛哥位於非洲北部，鄰近歐洲及地中海，特殊的地理位置和多元文化，使得摩洛哥成為美食的聚集地。此次主廚以匈牙利紅椒粉、孜然、玉桂等辛香料，特製「摩洛哥風味醬」，搭配羊膝燉煮數小時，佐入高湯拌炒北非特有小米「庫司庫司」，入口瞬間湧入多層次的異國風味。而「庫司庫司」在當地是幸福與豐收的象徵，這道餐點帶有祝福客人迎接幸福和豐收一年的美意。

若想品嘗南法風情，可選「普羅旺斯海陸饗宴」，以法國南方特有的山艾、俄力岡等香料食材醃製特選鮭魚，香煎後細品鮭魚特有的厚實鮮甜滋味，再加上BBQ醬的雞腿排，多汁軟嫩，令人難以忘懷。

喜愛海鮮的饕客們，建議可選「香煎干貝佐魚菲力雙饗」，這道料理選用生食級干貝、肥美的鮭魚、可口的鱸魚3種時令海鮮入菜，頂級奢華輪番上陣，帶給味蕾滿滿海味鮮享受。2人同行用餐，季節美饌主餐3選2，每人最低836元，除了豐盛主餐，還可吃到水果沙拉佐橙汁醬、海鮮濃湯、精緻甜點盤、餐廳特選飲品等，需提前1日預訂。

民眾若於3月8日國際婦女節及3月14日白色情人節用餐，飯店加碼送好康，每桌依人數贈送「甜蜜馬卡龍」，讓民眾在用餐之餘，感受滿滿寵愛氛圍。