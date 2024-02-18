Global Mall春節業績創新高 限時美食買1送1放送

Global Mall全台8店今年春節連假湧現滿滿人潮，帶動連假業績成長，對比去年春節同期攀升近10％，同時也再創下歷年春節業績新高，其中龍年金飾、餐飲、高單家電業績大增15％。為迎接開工開學潮，Global Mall限時祭出餐飲買1送1等好康替民眾打氣。

今年春節因連假較短加上好天氣，許多民眾選擇規劃一日走春行程或是返鄉與親友團聚出遊，因此Global Mall天天人潮不斷，大型購物中心-新北中和、屏東市一開館即湧逛街購物人潮，更呈現多波段多元購物熱潮，從春節開始的採買年貨、全家添購新衣，到年節期間荷包滿滿趁機採買保值金飾、美型實用家電，以及適合全家同樂的遊戲機及餐飲美食表現皆亮眼，業績成長近15％。當中更因應龍年來到，生肖商機爆發，不僅黃金金飾以龍年造型商品或媽祖限定系列最獲青睞，每到龍年的高出生率也帶動嬰童用品銷售成長；而年節趁優惠添購的高單家電，則呈現美型智能、舒壓家電兩大採購趨勢，搭配滿額贈及優惠最高省下近3萬元，無論是大尺寸電視、冰箱，或是美型智能兼備的掃拖地機器人、空氣清淨機，高單價咖啡機、以及小巧具設計感、5-8萬元的按摩椅，均名列熱銷家電用品。 結束連假最需要美食收心，Global Mall板橋車站、新左營車站摩斯漢堡即起至29日早餐時段消費「摩斯豬排堡及大杯冰紅茶」組，享優惠價79元。新北中和店推開工限定優惠，25日前Futi Fudi果滴滴購買能量鮮果滴系列贈限量純茶一杯。 新北中和店、板橋車站店、屏東市店COLD STONE推18日點購中杯以上冰淇淋享第2杯50元。而新左營車站則因應天氣炎熱，推多項飲品優惠，18粥老大享「花草舒壓茶」限量買1送1。