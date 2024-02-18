韓政府施壓！阻5大醫院醫生集體辭職 韓醫協：或依法應對

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

韓國大韓醫師協會「阻止醫大擴招緊急對策委員會」（對策委）稱，支持實習和住院醫生自願辭職，如果政府繼續施壓，將考慮依法採取應對措施。

韓國保健福祉部和教育部於本月6日公布，從2025學年高考開始擴招醫學院新生，規模從目前的3058人增至5058人，增幅約為65％。政府最快將於本月底，或最晚於下月發布各大高校醫學院的招生名額。

韓國醫界指責韓國政府推出的擴招計劃是「草率的單方面決定」，他們認為韓國已有足夠醫務人員，現有醫生應該得到更高的報酬。

大韓實習住院醫生協議會16日曾發布聲明指，在經過5大醫院醫生代表們商討後，決定各家醫院實習醫生和住院醫生全員將在19日前提交辭職信，並從20日上午6時起停工。

韓國首都圈5大醫院分別為首爾大學醫院、延世大學附屬世福蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院和首爾聖母醫院。實習醫生和住院醫生是急診科值班的主力軍，他們集體辭職造成的醫療空缺在所難免，恐給患者就診帶來極大不便。

韓國政府已表明將嚴懲醫界集體行動，包括吊銷醫生執照。因此，若醫生們實際採取集體行動，醫界和政府之間的矛盾將進一步激化。

據《韓聯社》報導，對策委17日指出，「作為同行醫生，我們對實習和住院醫生自願辭職深感共鳴，並予以充分尊重和支持。同時，我們也應當尊重那些擔憂未來醫療發展的醫科院校學生所做出的自主決定。」

對策委指出，如果此次事件導致任何一位醫生在行醫執照方面遭到不利影響，「我們將把其視為對醫生的正面挑戰，可採取令政府難以忽視的相應行動。所有法律應對責任將由對策委承擔。」

對策委並未具體說明韓國實習醫生和住院醫生將在哪天集體罷工，但強調，這次集體行動將不限於僅1天罷診，而是無限期罷工。惟在政府取消醫大擴招2000人的方針後，雙方才能展開對話。