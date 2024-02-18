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川普發表以他為名的運動鞋 售價399美元

  • 中時即時 鄭任南
川普17日在美國費城的費城Sneaker Con展會上發布了「川普運動鞋」（美聯社照片）
川普17日在美國費城的費城Sneaker Con展會上發布了「川普運動鞋」（美聯社照片）

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美國共和黨總統參選人川普16日被美國紐約法官判決，因浮報自身淨資產、欺騙貸方取得更多貸款，必須支付3億5490萬美元（約新台幣111億元）罰金後，據CNN報導川普17日在美國費城的費城Sneaker Con展會上發布了「川普運動鞋」。他在演講台上擺出一雙399美元、名為「永不投降高領運動鞋」的金色運動鞋。 該款鞋已在新網站上架銷售,售價為399美元。「我已經想做這件事很久了。」川普在費城的Sneaker Con上透露道。 這雙「永不投降高領運動鞋」鞋子是閃亮的金色高筒鞋，後面有美國國旗，在一個新網站上售價為399美元，該網站還販售川普品牌的Victory47古龍水和香水，每瓶售價99美元。如果再次當選，川普將成為美國第47任總統。 據美聯社報導，特朗普在演講時受到了一陣陣響亮的噓聲和歡呼聲，偶爾房間中還飄散著大麻的味道。新聞稿提到，與特朗普通常的集會人群相比，與會者更年輕且更多元。 美總統拜登競選傳訊主任泰勒嚴厲抨擊前總統最新的營銷計劃說：「川普出現在那裡兜售山寨Off-White運動鞋,是他此生再也無法穿上空軍一型鞋(Air Force One)的最接近的一次。」

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