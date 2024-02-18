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彰化八卦山親子探索樂園藏危機！欄杆加裝防撞泡棉安全升級

  • 中時即時 孫英哲
彰化市八卦山大佛親子探索區遊樂園攀岩區穿越處鐵欄杆橫杆已包上白色防撞泡棉，安全度提升許多。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）
彰化市八卦山大佛親子探索區遊樂園攀岩區穿越處鐵欄杆橫杆已包上白色防撞泡棉，安全度提升許多。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

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彰化市八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫趕在農曆春節前完工後，過年期間人潮爆滿，不過，卻也發生小朋友撞上攀岩場欄杆而受傷的事件。彰化縣政府今天表示，已請廠商在欄杆加裝防撞泡棉，提升安全維護。

內政部補助6000萬元、彰化縣政府自籌1200萬元的八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫工程於農曆年前完工，不但園區整體綠覆率達75％，園區內還規畫親子探索區遊樂園，除打造彰化縣內兩座高差最大的溜滑梯，還設有可小小練習飛簷走壁的攀岩區。

今年春節期間，八卦山大佛親子探索區遊樂園吸引許多民眾造訪人潮，其中的攀岩區讓許多大人及小孩玩翻天，然卻也發生小朋友受傷的事件。

民眾在臉書社團「彰化人大小事」貼文，他的孩子在攀岩區上方要跨過欄杆時，不慎撞到頭，他的孩子身高約130公分，爬完下層要上中間平台區時，額頭和鼻樑就撞到欄杆橫向鐵杆，當場流鼻血，頭也腫了一大包，他觀察現場也有多位小朋友也都發生撞到頭的狀況。

經查，該攀岩場順著土坡設計，中間以鐵欄杆間隔，分成上下2個攀岩區，可以從下層低處攀爬而上，爬到中間休息，再挑戰上層的攀岩區，從下層攀爬要上中間平台區時，須低頭彎腰穿越鐵欄杆，才能再挑戰上層的攀岩區。

彰縣府獲悉有小朋友在攀岩區受傷後，已派員現場勘查，並連繫維護廠商在鐵欄杆加裝防撞泡棉，以強化安全維護。

今天是假日，加上天氣晴朗，八卦山大佛風景區湧現人潮，親子探索區遊樂園更是人潮滿滿，不但兩座溜滑梯出現排隊人龍，攀岩區也有許多親子開心暢玩。民眾表示，鐵欄杆多包了防撞泡棉後，看起來較為顯眼，也比較會注意到，安全性提高不少。

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