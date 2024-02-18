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全台第一座以鯨魚為主題！新北商港公園綠意嬉戲 無障礙遊樂

  • 中時即時 張鎧乙
商港公園是全台第一座以鯨魚為主題的地景無障礙親子公園。（新北市綠美化環境景觀處提供／張鎧乙新北傳真）
商港公園是全台第一座以鯨魚為主題的地景無障礙親子公園。（新北市綠美化環境景觀處提供／張鎧乙新北傳真）

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今（18）天是世界鯨魚日，由太平洋鯨魚基金會所訂立，旨在喚起大眾對夏威夷茂宜島一帶座頭鯨洄游遷徙的關注，並支持相關的保育工作。新北市政府為提供市民安全又具特色的休憩場所，積極推動公園全齡化和特色共融遊戲場的改善工作。近年來，市府更致力於打造多個以動物為主題的特色公園，其中包括八里區商港公園和鶯歌區鳳祥公園，這些公園提供了適合各年齡層民眾參與的遊樂場所。

商港公園位於新北市八里區商港一路和商港八路交叉口附近，是全台第一座以鯨魚為主題的地景無障礙親子公園。公園設有各式遊戲設施，其中以巨大的小藍鯨魚溜滑梯最受歡迎，還有許多可愛的海洋生物造型遊具。公園的設計考量到無障礙通道，讓輪椅使用者也能盡情遊玩。

鳳祥公園位於新北市鶯歌區鶯桃路413巷，是鶯歌的第一座特色公園，同樣以鯨魚為主題。公園中藏有可愛的鯨魚磨石子滑梯，以及沙坑、傳聲筒和親子鞦韆等遊樂設施。鯨魚造型的磨石子滑梯不僅造型可愛，還具備多種遊戲方式，為孩子們提供了安全又有趣的遊玩體驗。

新北市景觀處長林俊德表示，歡迎大家一同來公園體驗這些充滿特色和安全性的遊具設施。市府已完成196處特色共融或全齡公園的改善，並將持續推動此項政策，讓公園成為新北市的城市印象。欲了解更多公園資訊，可上網關注新北玩公園網站。（https：／／www.cpqweb.com／ntparks／index.html）

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