高股息不只有0056、00878！「這檔ETF天菜含息報酬率逾60％」

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【 旺得富理財網 黃順德】高股息ETF深獲小資族青睞，甚至從年配息，流行到季配、月配，其主要以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重，適合想要穩定現金流偏穩健型投資人；據統計，以成立屆滿周年的高股息ETF觀察，共計11檔中有高達8檔，報酬率打敗大盤。

其中凱基優選高股息30（00915）含息報酬率以60.9％稱霸，大華優利高填息30（00918）以58.1％居次，元大高股息（0056）56.9％排第三，群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30（00900）等都超過40％。

小資族從存股變成存ETF，再轉變成存高股息ETF，而去（2023）年高股息ETF持續吸金，配息方式不只年配、半年配、季配，甚至已出現月月配，高股息ETF規模屢刷新高，受益人數更超過380萬人。

存股專家建議，既然要存股，台股長期平均殖利率高達4％至5％，透過分散持股、定期汰弱留強成分股的高股息ETF，相對簡單方便，選擇標的也可參照證交所ETF定期定額交易戶數排行榜。

免責聲明：文中所提之ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。