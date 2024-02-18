2／19本周國內外財經焦點》1月外銷訂單、台積熊本廠開幕、FOMC會議紀錄、輝達財報、陸股開市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經濟部統計處20日將發布2024年1月與全年外銷訂單統計。統計處表示，第一季為電子產業淡季，再加上升息遞延效應，美中貿易紛爭、地緣政治風險等不確定因素，干擾全球景氣復甦力道，雖然AI熱持續延燒，仍影響廠商下單意願，預估1月外銷訂單金額將續減，來到380億至400億美元，年減15.8％至20％。

台股消息方面，封關期間國際股市及台積電ADR勁揚，帶動台股新春紅盤強漲行情，指數突破18,619點前高創18,725點歷史新高，雖然16日震盪拉回收18,607.25點，但周兩個營業日累計大漲511.18點。本周盤勢拚再創高，市場聚焦台積電（2330）行情及新一波法說會兩大因素。

另外，台積電海外布局首戰告捷，日本九州熊本廠將於24日（周六）舉行開幕典禮，眾多政商大佬將出席，見證台日雙方歷史一刻。台積電創辦人張忠謀將親臨現場，見證台積37年來成長茁壯，為跨出海外的重要一步。

國際重要數據方面，美國聯準會（Fed）22日將公布聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要。此前1月份CPI與PPI等數據雙雙超出市場預期，凸顯美國通膨格外棘手，美股也因此連五周多頭漲勢暫歇。

目前市場已把目光鎖定在將發布財報的輝達（NVIDIA）上，投資者認為，它的業績表現與對前景展望，已成為左右美股的關鍵因素。

陸港澳焦點部分，大陸股市將於2月19日周一開市，由於率先開盤的港股三大指數在龍年集體走強，令大陸股民對陸股春節後開紅盤抱持期待。回顧兔年全年，上證指數、深證成指分別下跌12.22％、26.38％。

本周其他重要財經大事請見工商時報財經行事曆。