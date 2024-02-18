拍攝台中燈會雷射光束手機拍照功能受損！民代要求增設警示

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中台灣元宵燈會16日開幕2天吸引超過54萬人潮，市議員江肇國表示，接獲民眾陳情在「時光蟲洞展區」拍攝時，因雷射光束造成手機、相機受損，要求市府應要求策展單位加強相關警示措施。建設局回應，已滾動優化調整，於2處入口前設置提醒告示，並增工作人員現場提醒。

江肇國指出，燈會內「龍之異次元燈區」的「時光蟲洞」，運用雷射光呈現蟲洞效果，但卻有民眾反映，昨天參觀以手機拍攝後，發現手機感光元件受損，且無法恢復。他質疑，雷射光的強度是否符合標準？為何現場未提供可能損害相機的警示。

江肇國質疑，高強度的雷射光束造成相機感光元件受損，是否也會傷害人體眼睛？若直接射進孩童的眼睛是否會帶來危險？他呼籲，市府應要求策展單位加強相關警示措施。

台中市政府建設局回應表示，過去常見民眾直接以手機、相機鏡頭等感光元件直對雷射光拍攝而受損。「龍之異次元」燈區以雷射光束搭配噴霧、隧道，呈現「穿越時空」營造「蟲洞穿越感」，光源設於隧道出口頂端，由高處往地面照，為安全設計且經測試佳的角度。

針對此事件，建設局表示，已滾動優化調整，於2處時空蟲洞入口前設置提醒告示，並增加工作人員提醒民眾，勿將拍照手機、相機往高處直接拍攝或抬頭以眼睛直視雷射光束。