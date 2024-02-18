北橫櫻花接力盛開！桃市復興區民宿一房難求

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市復興區北橫公路沿線、拉拉山陸續進入櫻花盛開季節，除了山櫻花進入尾聲外，緊接著還有八重櫻、昭和櫻、千島櫻等接力綻放，桃園市風景區管理處為方便遊客查詢賞櫻景點，推出2024北橫櫻花季賞櫻地圖供遊客按圖索驥，不同品種櫻花預計將一路綻放至3月，邀請民眾上山來趟北橫櫻花之旅。

今年復興區山櫻花開已進入尾聲，預估從2月中至3月下旬，包括光華部落、中巴陵到上巴陵山區，比亞外部落的粉紅、白色系吉野櫻、昭和櫻花，還有拉拉山遊客中心的千島櫻、爺亨部落八重櫻花等接力盛開。

桃園市風景區管理處指出，北橫沿線櫻花品質眾多，多半採「無為而治」讓櫻花樹自由生長，未刻意澆灌種植，目前古典、八重櫻全開，香水櫻9成；光明農場、楓野農莊、觀雲休憩農莊昭和櫻盛開；中巴陵櫻木花道接近盛開，而恩愛農場富士櫻花開3成，千島櫻則是含苞待放，預計2月25日至3月20日進入盛開期。

山區民宿業者則說，櫻花季期間一房難求，雖然近期民眾瘋出國，但復興區櫻花季期間的遊客不會比往年少，目前假日訂房幾乎全滿，平日還有零星空房，遊客上山可見滿山遍野的櫻紅點綴，春風吹拂下落櫻紛飛，搭配山嵐繚繞，唯美景象不輸日本及韓國。

市府觀光旅遊局建議民眾，出遊前先關注「桃園智慧遊APP」掌握路況和現場人潮狀況，也能搭「台灣好行」小烏來線與東眼山線上山賞櫻，可避免塞車或找不到車位的窘境。