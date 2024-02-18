小鵬汽車CEO發豪語：今年業績要翻倍以上

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小鵬汽車CEO何小鵬18日向企業內部發出開工信，表示2024年是小鵬汽車成立的第十年，展望2024年，何小鵬提出「業績要翻倍以上」的豪語，並提出三年內要規劃新品或改款約30款等目標。

澎湃新聞報導，何小鵬在信中分享了自己對公司業務的思考。回顧2023年，何小鵬認為，「痛並快樂著，敢想敢做到」是他在2023年真實的寫照。他寫道，「去年在組織、規劃、業務、經營、效率上有特別多的調整，經歷了很多的痛苦，也有了巨大的收穫」。

銷量資料顯示，2023年全年小鵬汽車總交付14.16萬輛，歷史累計交付突破40萬輛。同時，2023年小鵬汽車也獲得德國車企福斯汽車的背書，2023年7月底，福斯與小鵬宣布聯手針對大陸市場推出兩款B級純電動汽車，福斯汽車宣布將向小鵬汽車投資約7億美元。

2024年是小鵬汽車成立的第十年，展望2024年，何小鵬提出，「業績要翻倍以上，組織要補充完成所有不足，經營要開始走向高品質第一步」。

在產品方面，他表示，小鵬汽車三年內規劃新品或改款約30款。而在今年，小鵬在人民幣（下同）30萬元和15萬元的級別，都會發表該級別的第一款車，補齊小鵬在10萬～40萬元級別布局的重要基石。

研發投入方面，2024年將投入更多的人力，約將招聘4,000人，以及投入年增逾40％的研發預算。預計年度「以智駕為核心的AI技術」的研發投入共計35億元。

在行銷方面，何小鵬說，今年是小鵬行銷策略做戰略升級的第一年，將汽車、互聯網和手機的行銷策略融合發展的第一年，「無論多有挑戰，有多大投入，我們必須要在儘量短的時間內，將品牌和行銷做到業界毫無爭議的第一陣營」。

針對國際化，何小鵬表示，「將於歐洲、東協、中東、拉美、大洋洲等區域布局核心市場，深化產品的智慧化優勢，加強產品的當地語系化適配，從產品、智慧駕駛、品牌全面打造全球化新路徑」。