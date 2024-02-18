廈金海域執法巡查 陸學者：印證「禁止、限制水域」不存在

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動。大陸學者稱，大陸海警在這一海域的海上執法具有絕對的主導權，本次執法巡查是一種威懾行為，有助降溫；同時證明廈金海域不存在「禁止、限制水域」，「具有歷史性意義」。

大陸海警局發言人甘羽18日表示，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，並稱此舉將進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。大陸國台辦前一日稱，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說

《環球時報》報導，大陸軍事專家張軍社18日表示，「中國海警在廈金海域開展的執法巡查活動，是廈金海域不存在『禁止、限制水域』的印證。」他並稱，大陸海警在中國的管轄海域內執法巡邏，這是行使主權的正常行為，「從國際法和國內法的角度出發都無可非議」。

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄也認為，大陸海警在廈金海域的執法沒有「禁區」，此前大陸基於善意與默契，尊重兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業的傳統，但有「挑事方」破壞這種平衡，因此大陸也要採取行動。他同時指出，大陸海警在這一海域的海上執法具有絕對的主導權，相關行動「完全合情合理、合法合規」。

楊霄認為，此次執法活動具有「歷史性意義」，此前該地區遵循默契，各方都能夠實現平穩發展，現如今「挑釁的行為」不斷，大陸海警在廈金海域採取開展常態化執法巡查，其實也是一種威懾行為，可促使「挑事方」冷靜下來，從而共同維護該地區的和平穩定，這是一種「良性反應」。