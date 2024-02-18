嘉義羊角藝術村─咩咩上樹萌寵樂園 開幕

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嘉義縣重大投資持續不斷！隨著華泰名品城Outlet落腳嘉義高鐵站，以及嘉義科學園區進入動工期，由光禹（6595）國際集團投資打造的嘉義微型文創園區第一期「嘉義Holopark羊角藝術村」，萌寵商機結合高空冒險全新體驗，試營運期間吸客逾5萬人次入園，今（18）日正式開幕營運！

嘉義縣長翁章梁肯定羊角藝術村帶動的觀光商業紅利，這項嘉義第一個實質落地的BOT成功投資案，對未來經濟轉型深具意義。

嘉義縣微型文創園區由光禹國際集團取得經營權，總投資金額達14億元，將分三期打造台版「Holopark羊角藝術村」，搶攻觀光旅遊商機。

其中，羊角藝術村─咩咩上樹萌寵樂園18日開幕，現場運用AI科技，將翁章梁與光禹國際董事長字維新化身勇於拓荒前行的牛仔造型，為園區未來榮景揭開序幕，包括台北市立動物園園長諶亦聰、國泰投信董事長張錫等人一同剪綵。

嘉義縣微型文創園區自111年11月動土後，不到一年時間就成為嘉義最紅的旅遊景點，對照今日盛況，翁章梁大讚光禹國際的投資眼光及開發能力，把人潮、錢潮都引來嘉義，也將原本荒蕪的土地帶來滿滿朝氣，除可拿著牧草餵食卡哇依的萌寵，還有刺激的遊園設施都吸引民眾朝聖。

萌寵家族園長葉欣寧也率領超萌「笑笑羊」熱情迎賓，笑笑羊親切熱情不怕生的互動、蓬鬆柔軟的身體讓人直呼心臟爆擊，在萌寵園區內可拿著牧草餵食水豚、小鹿、草泥馬超療癒，萌寵商機結合高空冒險全新體驗，自今年初試營運至今，已創造逾5萬人潮入園的佳績。

翁章梁表示，鄰近故宮南院的萌寵樂園，試營運期間就造成排隊人潮，也引發許多人好奇，原本荒蕪一片的土地，經過用心打造，超可愛的萌寵進駐吸引民眾來拍照餵食。除萌寵樂園開張打響第一炮，第二期也規劃Villa酒店，第三期還有商務飯店旅館，希望未來會變成嘉義最有特色的休閒產業。

翁章梁強調，羊角藝術村是很具創意的大型商業投資案，當時承諾的開發計劃一步步實現中，目前嘉義正朝著多元產業發展，羊角藝術村未來推出的3D祼眼、5G全息科技都是目前正夯的5G文化科技，能加速嘉義數位創意產業發展及觀光轉型。

光禹國際董事長字維新強調，台灣文創樂園同質化很高，需要更多娛樂互動性的體驗才能帶動人潮，緊接著第二期將引進全球頂級野奢Villa酒店，親子互動多媒體、光影水樂園等建設，讓遊客不是買張票就離開，而是願意留下來2天1夜，帶動經濟起飛。

嘉義縣政府表示，Holopark羊角藝術村不同於一般休閒樂園，致力打造差異化，從萌寵動物主題區、空中索道、大擺盪到來自美國傳統南方美食，都是目前傳統遊樂園較難體驗到的項目，歡迎民眾來遊園，療癒身心。